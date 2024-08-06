Штучний інтелект навчився визначати, які люди ризикують серцевим нападом в найближчі 10 років

Вчені назвали пілотну технологію, яка визначає людей з ризиком серцевого нападу в найближчі 10 років, «геймчейджером», тобто тим, що може змінити медичні підходи загалом.

Модель штучного інтелекту (ШІ) виявляє запалення в серці, яке не проявляється на комп’ютерній томографії.

Пілотний проект, який підтримує Національна служба охорони здоров’я Британії, працює в п’яти госпіталях в Оксфорді, Мілтон-Кейнсі, Лестері, Ліверпулі та Вулвергемптоні, пише BBC.

Очікуються, що рішення про використання нової технології в рамках державної національної програми ухвалять упродовж кількох місяців.

Розробник цього ШІ, компанія Caristo Diagnostics, що входить до складу Оксфордського університету, заявила, що вже працює над адаптацією технології для запобігання інсультам і діабету.

«Ця технологія є трансформаційною та кардинальною, тому що ми вперше можемо виявити біологічні процеси, невидимі для людського ока, які передують розвитку звужень і закупорок [усередині серця]», — сказав професор Кіт Ченнон з Оксфордського університету.

У рамках пілотного проекту результати звичайної комп’ютерної томографії пацієнтів, які страждають від болю в грудях, аналізують за допомогою платформи Caristo Diagnostics CaRi-Heart AI.

Алгоритм, який виявляє запалення коронарних артерій і бляшки, потім оцінюється навченими операторами для перевірки точності.

Дослідження показали, що збільшення запалення пов’язане з вищим ризиком серцево-судинних захворювань і летальних серцевих нападів.

За оцінками Британського кардіологічного фонду (BHF), приблизно 7,6 млн людей живуть із серцевими захворюваннями у Британії, а щорічні витрати Нацслужби здоров’я там становлять 7,4 млрд фунтів стерлінгів, за урядовими даними. Близько 350 000 пацінєтів щороку скеровують на КТ серця.

Дослідження Orfan (Oxford Risk Factors and Non-invasive imaging) за участю 40 000 пацієнтів і опубліковане в журналі Lancet показало, що 80% людей поверталися після цього до сімейного лікаря без визначеного плану профілактики чи лікування.

Зосереджуючись на цій когорті, дослідники виявили: якщо пацієнти мали запалення в коронарних артеріях, у них був у 20-30 разів вищий ризик смерті від проблем із серцем протягом наступних 10 років.

Дослідження виявило, що за допомогою технології штучного інтелекту 45% цих пацієнтів прописали ліки або заохочували змінити спосіб життя, щоб запобігти ризику майбутніх серцевих нападів.

Наприклад, у листопаді 2023 року 58-річний Ян Пікард був направлений на КТ після того, як відчував постійний біль у грудях. Він став учасником пілоту по ШІ, результати показали, що він ризикує серцевим нападом. Йому призначили статини, порадили кинути палити та збільшити фізичні вправи. Він сказав, що зрозумів усю серйозність ситуації, коли побачив результати на папері.

Професор Хараламбос Антоніадес, керівник дослідження Orfan, сказав, що досі доступні інструменти були примітивними, оскільки калькулятори ризику могли оцінити лише загальні фактори ризику, наприклад, чи хворий пацієнт на діабет, курить чи страждає ожирінням: «Тепер, завдяки цій технології [ШІ], ми точно знаємо, у якого пацієнта є хвороба активна в артеріях ще до того, як вона розвинулася. Це означає, що можна почати раннє втручання для зупинки шкідливих процесів, аби щоб запобігти розвитку хвороби і зрештою серцевим нападам».

Цей метод також розглядається в США і був схвалений для використання в Європі та Австралії.

Нагадаємо, що у Британії запускають першу клініку, якою керуватиме штучний інтелект. Перші випробування більш ніж вдалі