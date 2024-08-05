У липні в Україні зареєстрували три випадки нового варіанту коронавірусу Omicron

Випадки “FLiRT” виявили минулого тижня у Києві та в Івано-Франківській області.

У липні в Україні зареєстрували випадки “FLiRT” ‒ нового субваріанту коронавірусу Omicron.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Ці випадки виявили минулого тижня: два у Києві та один в Івано-Франківській області. Захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років.

Штам “FLiRT” походить від варіанту Omicron, тому специфічні мутації в білку-шипі вірус краще зв’язується з клітинами та уникає імунної відповіді. Тобто “FLiRT” швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані.

Однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби.

ВООЗ поки що не надає специфічної оцінки щодо небезпеки “FLiRT”, це зазначає, що він потребує моніторингу на рівні кожної країни.

“Дослідження показують, що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм COVID-19, хоча й не можуть повністю запобігти зараженню новим штамом”, ‒ зазначили у МОЗі.