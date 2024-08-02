Лише за сьогодні там було близько 20 операцій.

Дитяча лікарня "Охматдит" після російського удару 8 липня відновила роботу на 60-70%. Про це на брифінгу повідомив гендиректор лікарні Володимир Жовнір.

Деякі діти досі перебувають у медичній евакуації. Унаслідок удару було пошкоджено п'ять будівель, що належать лікарні.

"Діалізний центр майже зруйнований повністю. Дуже великі походження отримав старий хірургічний корпус", – сказав Жовнір.

Фото: Ірина Андрейців Зліва -направо: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, гендиректор Охматдиту Володимир Жовнір, голова благодійного фонду Охматдиту Євген Вембер і меддиректор Охматдиту Сергій Чернишук

Також пошкоджено адміністративну будівлю, новий корпус і неонатальний корпус.

"За перший день ми відновили електропостачання, подачу медичних газів, відновили воду. Зробили так, щоб хоча б в частині запрацювала вентиляція", – сказав головний лікар.

"Якщо ми не зробимо швидко відновлення корпусу, на жаль, ми можемо втратити ту унікальну інфраструктуру, яка робить «Охматдит» «Охматдитом»", – сказав він.

Попри руйнування, хірургічний корпус все ще використовують. Лише сьогодні там проводили близько 20 планових операцій.

Жовнір підкреслив, що для якнайшвидшої відбудови корпусу оголосили конкурс, до фіналу якого вийшли три фірми. Дві з них "відмели" через ознаки недоброчесності.