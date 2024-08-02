Дитяча лікарня "Охматдит" після російського удару 8 липня відновила роботу на 60-70%. Про це на брифінгу повідомив гендиректор лікарні Володимир Жовнір.
Деякі діти досі перебувають у медичній евакуації. Унаслідок удару було пошкоджено п'ять будівель, що належать лікарні.
"Діалізний центр майже зруйнований повністю. Дуже великі походження отримав старий хірургічний корпус", – сказав Жовнір.
Також пошкоджено адміністративну будівлю, новий корпус і неонатальний корпус.
"За перший день ми відновили електропостачання, подачу медичних газів, відновили воду. Зробили так, щоб хоча б в частині запрацювала вентиляція", – сказав головний лікар.
"Якщо ми не зробимо швидко відновлення корпусу, на жаль, ми можемо втратити ту унікальну інфраструктуру, яка робить «Охматдит» «Охматдитом»", – сказав він.
Попри руйнування, хірургічний корпус все ще використовують. Лише сьогодні там проводили близько 20 планових операцій.
Жовнір підкреслив, що для якнайшвидшої відбудови корпусу оголосили конкурс, до фіналу якого вийшли три фірми. Дві з них "відмели" через ознаки недоброчесності.
- Дитяча лікарня "Охматдит" зазнала серйозних руйнувань під час удару Росії 8 липня. Російська ракета зробила непридатним до використання корпус, а також знищила унікальне обладнання. Унаслідок удару загинули двоє дорослих, дитина, яка лікувалася в "Охматдиті", померла в іншій лікарні. Корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій, який найбільше постраждав від удару російської ракети по "Охматдиту", відновленню не підлягає. Старий хірургічний корпус, скоріш за все, теж підлягатиме знесенню. Там вибиті майже всі вікна, сильно пошкоджено два хірургічні й два соматичні, реанімаційне та хірургічне відділення. Замість них збудують один новий сучасний корпус.
- На відбудову "Охматдиту" збирали кошти. Благодійні внески робили великі компанії та окремо громадяни.
- 1 серпня "Наші гроші" повідомили, що переможцем тендеру благодійного фонду "Охматдит", оголошеного для відбудови корпусу, стала компанія без досвіду, чия пропозиція була однією з найдорожчих. МОЗ після розголосу звернувся до правоохоронців для перевірки тендеру. Також міністерство разом із керівництвом лікарні і фонду влаштували пресконференцію.