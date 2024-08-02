Міжпарламентська дипломатія: як міжнародні перемовини дають конкретні результати?

Нещодавно на засіданні Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва заслуховували звіти про результати роботи міжпарламентських груп дружби. Під час обговорення заступник міністра МЗС Євген Перебийніс наголосив, що результати роботи груп дружби показують, що народні депутати можуть діяти не менш ефективно, ніж професійні дипломати. Розповім на прикладі Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, як працює міжпарламентська дипломатія.

Фото: МОЗ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук серед найважливіших завдань міжпарламентської дипломатії на цей рік виділив наступні: євроінтеграція, зближення з НАТО, залучення країн до Формули миру Президент Володимир Зеленського. Парламент активно працює над виконанням цих стратегічних завдань. У медичній сфері, за яку я відповідаю, Україна на 78% виконала Угоду про асоціацію з ЄС. На цей рік заплановане ухвалення низки євроінтеграційних законопроєктів, зокрема про медичні вироби, про біобезпеку та біозахист, удосконалення у сфері психічного здоров’я. І це, відповідно, дозволить збільшити відсоток виконання угоди.

Окрім основної законодавчої роботи нашого Комітету ми співпрацюємо з колегами з інших парламентів в декількох форматах.

Групи дружби Україна-Молдова та Україна-Таїланд

На мою думку, один з найефективніших прикладів міжпарламентської співпраці - група дружба Україна-Молдова, яку я маю честь очолювати. Ми регулярно проводимо онлайн та офлайн зустрічі, де в першу чергу обговорюємо підтримку України, в тому числі на дипломатичному рівні. У тому числі завдяки нашим зусиллям, парламент Молдови засудив дії рф щодо визнання Л/ДНР, агресію рф проти України, ухвалив декларацію, що засуджує політику геноциду росії щодо України, зокрема примусове переміщення та депортацію українських дітей на окупованих територіях. Молдавська делегація взяла участь у конференції з відновлення України у Берліні, відвідала Саміт миру у Швейцарії, підтримує «формулу миру» Володимира Зеленського.

На даний час працюємо над тим, щоб парламент Молдови визнав росію країною-спонсором тероризму, як це вже зробили багато інших країн, обговорюємо питання взаємовизнання GMP, GDP сертифікатів України та Молдови, а також співпрацюємо у питаннях євроінтеграції.

Нещодавно молдавська делегація у складі голови комітету з питань інтеграції Молдови до ЄС Інни Кошару та голова групи дружби Оази Нантоя приїжджала до Києва. Разом відвідали дитячу лікарню «Охматдит», де триває ліквідація наслідків терористичної атаки росіян. Колеги пообіцяли розповісти проросійським депутатам у парламенті Молдови ті жахи, які вони побачили. Частина населення сусідньої країни, в тому числі й депутати, знаходяться під впливом російської пропаганди, яка бреше про те, що ракета летіла не в «Охматдит».

Ще одна група дружби, яку я очолюю, між парламентами України та Таїланду. Під час зустрічей з колегами з Національної Асамблеї Таїланду обговорювали дипломатичну підтримку України у військовому конфлікті з країною-агресором. Хоча офіційна позиція Таїланду щодо війни в Україні стримано-нейтральна, але, у тому числі завдяки нашим контактам, Таїланд підтримав резолюцію ООН щодо територіальної цілісності України та делегація цієї країни взяла участь у Саміті миру у Швейцарії. Нещодавно як голова групи дружби звертався сприяв у організації телефонної розмови між віце-міністром закордонних справ Таїланду паном Рассом Джалічандрою та заступником Глави Офісу Президента України паном Миколою Точицьким, що дозволило поглибити дипломатичні відносини між нашими країнами. Також в рамках групи дружби домовлялися з колегами про збільшення обсягу гуманітарної допомоги та постачання військової амуніції до України.

Наразі в Королівстві Таїланд пройшли парламентські вибори та ми очікуємо формування нового складу групи дружби.

Медичний комітет Бундестагу

З початку березня 2023 року проводимо онлайн та офлайн зустрічі із колегами з Німеччини. У першу чергу нас цікавить досвід німецьких депутатів у напрямку євроінтеграції та адаптації нашого законодавства до норм ЄС. Головні теми обговорення – самоврядування, використання ліків на основі канабісу, ментальне здоров’я.

Місяць тому провели друге спільне засідання медичних Комітетів Верховної Ради України та Бундестагу Німеччини. На онлайн зустрічі презентували колегам законопроєкт щодо самоврядування у сфері охорони здоров’я, який підтриманий парламентом у першому читанні. У Німеччині самоврядування працює більше сто років, тому для нас цінні поради німецьких депутатів. При підготовці документа до другого читання обов’язково врахуємо побажання колег, щоб при впровадженні цього механізму створити систему медичних палат, що працює.

Ще одне ключове питання співпраці – використання ліків на основі медичного канабісу. У кінці минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє використовувати такі препарати для лікування пацієнтів. Наразі виконавча влада затверджує нормативно-правові акти, щоб закон почав діяти. Німецькі колеги поділилися з нами протоколами та стандартами лікування, дозування, програмами підготовки лікарів. На самостійну розробку таких протоколів пішло б декілька років. Тепер ці протоколи та стандарти лікування перекладаються на українську та адаптуються до наших реалій.

Також разом з німецькими депутатами працюємо у напрямках ментального здоров’я, «фармацевтичного» безвізу та післявоєнної відбудови медичної інфраструктури.

Підкомітет Європарламенту

У квітні 2023 року в Києві пройшло перше міжкомітетське засідання Верховної Ради та Європейського парламенту під головуванням спікер українського парламенту пан Руслан Стефанчук та президентка Європейського парламенту пані Роберти Мецоли. Центральна тема зустрічі – післявоєнна відбудова України. Тоді домовилися з колегами з Підкомітету з охорони здоров’я Європарламенту провести окрему зустріч у Європейському парламенті з медичних питань. У березні цього року така зустріч відбулася у Брюсселі.

Постійне питання, яке ми чуємо від наших колег з інших країн, стосується психологічного стану українців в умовах повномасштабної війни. Депутати хочуть знати, які програми діють у цьому напрямку та яка потрібна допомога. Розповім євродепутатам про перші результати Всеукраїнську програму ментального здоров’я «Ти як?», яка впроваджується за ініціативи першої леді Олени Зеленської, та плани подальшого розвитку програми.

Серед ключових завдань у нашій співпраці, над якими ми постійно працюємо разом з колегами з Європарламенту, виділю наступні: співпраця у фармацевтичній сфері, зокрема у визнанні українських GMP-сертифікатів, створення єдиного діджитал-простору між Україною та ЄС (доступ до інформаційних баз Євросоюзу), технічну та експертну допомогу щодо оновлення українського законодавства відповідно до норм ЄС. Ці напрацювання ми використовуємо при розробці законопроєктів та змінах у нормативно-правовій базі.

Допомога від парламентів країн-партнерів

Завдяки міжпарламентській співпраці також вдається задовольняти нагальні потреби української системи охорони здоров’я. Наведу два приклади.

Перший. Провів зустріч з колегами з Конгресу депутатів Іспанії, зокрема із головою комісії з питань охорони здоров’я та споживання Конгресу депутатів Ромеро Санчес. Домовилися, що колеги направлять запит на виділення з резервного фонду МОЗ Іспанії препаратів для лікування онкохворих українців. Буквально за декілька тижнів партію ліків доставили до наших медичних закладів. Ці препарати дозволили пацієнтам не переривати курс лікування, а вчасно його продовжити.

Другий. У парламенті Північної Македонії українська делегація обговорила можливість проходження реабілітації для українців, які постраждали під час бойових дій, в цій країні. Спочатку депутати, а потім і заступник міністра охорони здоров’я Мая Манолева підтвердили, що Північна Македонія готова прийняти наших пацієнтів на лікування. Від початку війни понад 4,5 тис. українців, зокрема й військовослужбовці, були направлені за кордон на лікування та реабілітацію до країн ЄС. У тому числі завдяки нашим зусиллям перелік країн, які приймають наших пацієнтів, розширився.

На мою думку, саме такі зустрічі на різних майданчиках дозволяють співпрацювати з нашими партнерами більш ефективно. І головне – знову і знову нагадувати нашим партнерам про те, що в Україні триває війна та нам необхідна підтримка.