Вчені виявили 14 факторів ризику деменції, почати профілактику можна ще в дитинстві

На міжнародній конференції по хворобі Альцгеймера у Філадельфії, США, комісія Lancet з деменції оприлюднила оновлені рекомендації для держав і людей, щоб зменшити ризики.

Вони також є у журналі The Lancet. Наприклад, за оцінками по Англії, через профілактику можна зекономити 4 мільярди фунтів, пише Medical News Today.

Які 14 факторів ризику деменції

У 2020 році комісія казала, що факторів ризику – 12:

зловживання алкоголем куріння діабет ожиріння високий тиск забруднення повітря ушкодження мозку фізична неактивність депресія соціальна ізоляція втрата слуху низький рівень освіти.

У новому звіті комісія додала ще два пункти:

високий рівенть холестерину після 40 років втрата зору

Вчені припускають, що вони призводять до близько 9% від усіх випадків деменції — 7% високий рівень холестерину і 2% – втрата зору.

Деменція — це загальний термін для кількох нейродегенеративних станів, які характеризуються симптомами, що впливають на пам’ять, спілкування та мислення. Хоча ймовірність розвитку деменції зростає з віком, це не є нормальною частиною старіння. Найпоширенішою формою деменції є хвороба Альцгмеймера.

У новому звіті підкреслюють, що через швидке старіння населення світу до 2050 року людей з деменцією побільшає майже втричі, з 57 мільйонів у 2019 році до 153 мільйонів.

Ендрю Соммерлад, доктор філософії, один із авторів звіту Комісії, доцент відділу психіатрії Університетського коледжу Лондона та консультант-психіатр для людей похилого віку в Islington Memory Service, сказав, що широкий, організований підхід урядів у всьому світі буде необхідним для боротьби з очікуваним сплеском деменції в найближчі кілька десятиліть.

На багато відомих факторів ризику розвитку деменції може впливати політика охорони здоров’я та державна політика, і це, ймовірно, найефективніший спосіб підтримати людей у зміні способу життя, чого вони інакше не змогли б зробити самі, пояснив він.

Експертзапропонував «надання соціально інтегрованого житла, заходів і можливостей волонтерства в літньому віці» як приклади корисних втручань, які просуваються через політику охорони здоров’я.

Девід Меррілл, доктор меднаук, сертифікований геріатричний психіатр і директор Тихоокеанського центру здоров’я мозку Тихоокеанського інституту неврології в Санта-Моніці, який не брав участі в дослідженні, сказав, що ці фактори ризику деменції повинні бути першочергово розглянуті посадовцями.

Головний лікар США Вівек Х. Мурті описав поточну ситуацію в Штатах як «епідемію самотності», яку посилюють соціальні мережі та технології. Він пов'язав соціальну ізоляцію з проблемами здоров'я, такими як зловживання психоактивними речовинами та ожиріння, назвав її «новим курінням». Соммерлад підкреслив, що часті соціальні контакти є важливими для зниження ризику деменції: «Існують переконливі докази того, що більш часті соціальні контакти з іншими людьми та менший рівень самотності пов’язані з меншим ризиком деменції. Ймовірно, тому, що соціальні контакти в будь-якій формі є ефективним способом тренування мозку для формування когнітивного резерву або стійкості проти патології деменції».

«Зростають докази того, що вживання алкоголю в будь-якій кількості шкодить ризику деменції та загальному здоров’ю, тому зменшення з часом частки людей, які вживають алкоголь або мають іншу ризиковану для здоров’я поведінку, є позитивним», — сказав Соммерлад. Він додав, що зросли й ризики ожиріння, тож на це теж слід реагувати.

Нагадаємо, вчені зробили ще один важливий крок до діагностики хвороби Альцгеймера за допомогою простого аналізу крові.

Інше дослідження виявило, що надмірна вага в одній частині тіла може «отруїти» м’язи і зрештою спровокувати хвороби Альцгеймера та Паркінсона.

Ще одне дослідження каже, що веганська дієта може уповільнити ознаки старіння на молекулярному рівні всього за вісім тижнів.

Видання The Economist проаналізувало, чому південна Європа перевершує звичний зв’язок між багатством і здоров’ям, роблячи середню прогнозовану тривалість життя в Іспанії (85,5 років має бути у 2050 році) довшою, ніж у середньостатичниного данця (83,5). Ці висновки перегукуються з ранішими висновками вчених.