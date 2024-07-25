Ожиріння на руках пов'язане з вищим ризиком хвороби Альцгеймера – дослідження

Надмірна вага в одній частині тіла може «отруїти» м’язи і зрештою спровокувати хвороби Альцгеймера та Паркінсона, виявилo дослідження.

Наявність ожиріння на руках збільшує ризик розвитку захворювань мозку, таких як хвороба Альцгеймера або Паркінсона, майже на 20%, виявили вчені, пише The Telegraph.

Велике дослідження, яке вивчало медичні записи понад 400 000 британців, виявило, що ті, у кого непропорційно високий рівень жиру на руках, частіше розвивають нейродегенеративні захворювання.

Дослідники вважають, що занадто багато жиру в одному місці може проникнути в м’язи та «отруїти», що призведе до проблем з імунітетом і запалення, яке може спровокувати захворювання.

Китайські експерти стверджують, що розміщення жиру в тілі є важливішим, ніж загальна вага. Доктор Шиші Сю з кафедри ендокринології та метаболізму Сичуаньського університету та перший автор дослідження сказав: «Останніми роками через широке використання та навіть зловживання препаратами для схуднення (такими як семаглутид) люди стали надмірно стурбовані загальною вагою та часто ігнорують ключову роль різних компонентів тіла. Наші результати підкреслюють, що цільові втручання для модифікації складу тіла можуть бути більш ефективними для захисту від нейродегенерації, ніж загальний контроль ваги».

На початку дослідження провoдили вимірювання складу тіла, наприклад талії та стегон, щільність кісток, жирову та нежирову масу. Під час дев’ятирічного спостереження у 8224 людей розвинулися такі захворювання як хвороба Альцгеймера, інші форми деменції та хвороба Паркінсона.

Після коригування факторів, які можуть вплинути на показники, таких як високий кров’яний тиск, куріння та вживання алкоголю, дослідники виявили, що люди з «домінуючим розподілом жиру на руках» мають на 18 % більше шансів на розвиток захворювань мозку порівняно з людьми з низьким рівнем жиру на руках.

Ті, хто мав високий рівень жиру на животі, також мали на 13% більше шансів на розвиток цих захворювань порівняно з людьии з низьким рівнем жиру на животі.

Проте люди з хорошою м’язовою силою, здавалося, були захищені від захворювань мозку, з 26-відсотковим зниженням шансів отримати діагноз протягом дев’ятирічного спостереження.

Доктор Хуан Сонг, один із авторів із Сичуаньського університету сказав: «Це дослідження підкреслює потенціал зниження ризику розвитку цих захворювань у людей шляхом покращення складу їхнього тіла. Цільове втручання для зменшення жиру на тулубі та руках, одночасно сприяючи здоровому розвитку м’язів, може бути більш ефективним для захисту від цих захворювань, ніж загальний контроль ваги. Нейродегенеративні захворювання, такі як хвороба Альцгеймера та Паркінсона, вражають понад 60 мільйонів людей у всьому світі, і очікується, що ця кількість зростатиме зі старінням населення, тому вкрай важливо, щоб ми визначили способи зміни факторів ризику для розробки профілактичних засобів».

Дослідники вважають, що зв’язок між жировими відкладеннями та нейродегенеративними захворюваннями можна частково пояснити серцево-судинними захворюваннями. Люди з надмірною вагою та ожирінням частіше страждають від серцевих захворювань та інсульту, що також підвищує ймовірність таких захворювань як деменція та хвороба Паркінсона.

Здорове серце має вирішальне значення для постачання клітин мозку енергією та киснем, а надмірна вага може призвести до накопичення жиру в кровоносних судинах.

Доктор Сонг додав: «Це підкреслює важливість негайного лікування цих серцево-судинних захворювань, щоб допомогти запобігти або затримати розвиток хвороб Альцгеймера, Паркінсона чи інших дегенеративних захворювань».

Замість того, щоб використовувати індекс маси тіла для дослідження, дослідники дивилися на співвідношення розподілу жиру по всьому тілу, яке, за їхніми словами, є важливішим, ніж зосередження просто на вазі.

Люди вважалися такими, що мають «ожирілі руки», якщо частка жиру в руках була вищою відносно загальної маси жиру в усьому тілі.

Команда вважає, що вищий ризик може бути спричинений проникненням жиру в м’язи, що призводить до дисфункції тканин, погіршує передачу сигналів інсуліну та пошкоджує імунну систему. Ця інфільтрація може призвести зокрема до дисфункції жирової та м’язової тканин, погіршити передачу сигналів інсуліну та вивільнити прозапальні цитокіни.

Доктор Сюй додав: «Ключовий момент, яким ми хочемо поділитися, полягає в тому, що якість або розподіл ваших м’язів і жиру, а не абсолютна вага, може бути важливішим для вашого здоров’я. Накопичення жиру в області живота та рук, мабуть, має отруйний і запальний вплив на інші органи, включаючи серцево-судинну систему та нервову систему, що призводить до більш високого ризику нейродегенеративних захворювань».