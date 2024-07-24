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Цього літа в Україні побільшало теплових і сонячних ударів

Найбільше звернень було 8-21 липня.

Цього літа в Україні побільшало теплових і сонячних ударів
Цього літа в Україні побільшало теплових і сонячних ударів (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Влітку 2024 року в Україні зафіксували в 3,5 раза більше випадків теплових і сонячних ударів порівняно з 2023 роком.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Національну службу здоров’я України (НСЗУ).

НСЗУ повідомила, що з 27 травня по 24 липня 2024 року було зафіксовано 506 звернень. 

При цьому за такий самий період минулого року було 142 звернення.

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Найбільша кількість звернень була зафіксована 8 - 21 липня. За ці дні по медичну допомогу звернулася 321 людина.

  • Європейська служба моніторингу кліматичних змін Copernicus заявляє, що, за попередніми даними, 21 липня стало найспекотнішим днем.

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