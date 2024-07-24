Цього літа в Україні побільшало теплових і сонячних ударів (ілюстративне фото)

Влітку 2024 року в Україні зафіксували в 3,5 раза більше випадків теплових і сонячних ударів порівняно з 2023 роком.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Національну службу здоров’я України (НСЗУ).

НСЗУ повідомила, що з 27 травня по 24 липня 2024 року було зафіксовано 506 звернень.

При цьому за такий самий період минулого року було 142 звернення.

Найбільша кількість звернень була зафіксована 8 - 21 липня. За ці дні по медичну допомогу звернулася 321 людина.