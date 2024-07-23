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Служба ЄС щодо клімату назвала 21 липня найспекотнішим днем у світі

Глобальна середня температура повітря в той день досягла 17,09 градусів за Цельсієм.

Служба ЄС щодо клімату назвала 21 липня найспекотнішим днем у світі

Європейська служба моніторингу кліматичних змін Copernicus заявляє, що, за попередніми даними, 21 липня стало найспекотнішим днем у світі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Глобальна середня температура повітря в той день досягла 17,09 градусів за Цельсієм – трохи вище від попереднього рекорду, встановленого в липні минулого року в 17,08 градусів за Цельсієм.

Copernicus також підтвердив агенції Reuters, що рекорд середньодобової температури, встановлений минулого року, був побитий у неділю, згідно з їхніми записами, які сягають 1940 року.

  • Як повідомлялося, у Києві від початку липня вже зафіксовано 10 температурних рекордів. Так, 14 липня максимальна температура повітря у столиці досягла 35,9°С. А температура води у Дніпрі 16 липня досягла 39 градусів.
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