Служба ЄС щодо клімату назвала 21 липня найспекотнішим днем у світі

Глобальна середня температура повітря в той день досягла 17,09 градусів за Цельсієм.

Європейська служба моніторингу кліматичних змін Copernicus заявляє, що, за попередніми даними, 21 липня стало найспекотнішим днем у світі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Глобальна середня температура повітря в той день досягла 17,09 градусів за Цельсієм – трохи вище від попереднього рекорду, встановленого в липні минулого року в 17,08 градусів за Цельсієм.

Copernicus також підтвердив агенції Reuters, що рекорд середньодобової температури, встановлений минулого року, був побитий у неділю, згідно з їхніми записами, які сягають 1940 року.