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​Президент Казахстану не помилував ексголову Комітету нацбезпеки, засудженого за держзраду

Масімова взяли під варту в січні 2022 року після масових протестів.

​Президент Казахстану не помилував ексголову Комітету нацбезпеки, засудженого за держзраду
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Фото: EPA/UPG

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовив у помилуванні колишньому голові Комітету національної безпеки країни Каріму Масімову, засудженому до 18 років позбавлення волі у справі про держзраду.

Про це повідомляє Informburo.kz із посиланням на відповідь адміністрації президента на запит.

У червні клопотання Масімова розглянула комісія з питань помилування при президентові, яка вирішила, що йому слід відмовити. Токаєв із рішенням комісії погодився.

Масімова взяли під варту в січні 2022 року після масових протестів, на тлі яких у низці областей Казахстану сталися збройні заворушення. 24 квітня 2023 року його засудили до 18 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді, насильницькому захопленні влади , а також - перевищенні посадових повноважень.

Масімова називали близьким соратником експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, за якого він очолював уряд країни та керував його адміністрацією.

  • На початку січня 2022 року в Жанаозені на заході Казахстану розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ, вони швидко переросли у масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами. У деяких регіонах у ніч проти 5 січня почалися погроми, напади на адміністративні будівлі, відділення поліції, магазини. Сильніше за інших постраждав найбільше місто Казахстану - Алмати.
  • За даними влади, під час заворушень загинуло 225 осіб, у тому числі 19 представників правоохоронних органів, постраждали понад 4500 людей. Лише у колишній столиці у зв'язку з протестами та заворушеннями затримано понад 2700 людей.
  • Президент Токаєв відправив уряд у відставку та ввів у країні надзвичайний стан. 6 січня до Казахстану на його прохання прибув озброєний контингент для допомоги "у подоланні терористичної загрози". У середині січня підрозділи сил ОДКБ залишили Казахстан, а надзвичайний стан - скасували.
  • У лютому 2022 року також повідомлялося про затримання ексміністра оборони Мурата Бектанова.
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