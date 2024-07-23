​Президент Казахстану не помилував ексголову Комітету нацбезпеки, засудженого за держзраду

Масімова взяли під варту в січні 2022 року після масових протестів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовив у помилуванні колишньому голові Комітету національної безпеки країни Каріму Масімову, засудженому до 18 років позбавлення волі у справі про держзраду.

Про це повідомляє Informburo.kz із посиланням на відповідь адміністрації президента на запит.

У червні клопотання Масімова розглянула комісія з питань помилування при президентові, яка вирішила, що йому слід відмовити. Токаєв із рішенням комісії погодився.

Масімова взяли під варту в січні 2022 року після масових протестів, на тлі яких у низці областей Казахстану сталися збройні заворушення. 24 квітня 2023 року його засудили до 18 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді, насильницькому захопленні влади , а також - перевищенні посадових повноважень.

Масімова називали близьким соратником експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, за якого він очолював уряд країни та керував його адміністрацією.