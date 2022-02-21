У Казахстані затримали ексміністра оборони у справі про заворушення

Генпрокуратура Казахстану повідомила про затримання колишнього міністра оборони Мурата Бектанова. Зазначається, що 20 січня його було поміщено в ізолятор тимчасового тримання за підозрою у бездіяльності під час січневих протестів та заворушень.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Досудове розслідування щодо Бектанова було розпочато 19 лютого. Його підозоюють у порушенні статті 452 Кримінального кодексу про бездіяльність представників влади.

"Інша інформація на користь слідства не підлягає розголошенню", - зазначається в заяві.

Бектанов очолював міністерство оборони Казахстану із серпня 2021 року. 19 січня 2022 року його було звільнено з посади після масових протестів та заворушень у країні. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звинуватив командування збройних сил та Бектанова у вкрай невпевненому та безініціативному управлінні, а також невиконанні покладених на нього завдань.

Нагадаємо, на початку січня у Жанаозені на заході Казахстану розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ, вони швидко переросли у масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами. У деяких регіонах у ніч проти 5 січня почалися погроми, напади на адміністративні будівлі, відділення поліції, магазини. Сильніше за інших постраждав найбільше місто Казахстану - Алмати.

За даними влади, під час заворушень загинуло 225 осіб, у тому числі 19 представників правоохоронних органів, постраждали понад 4500 людей. Лише у колишній столиці у зв'язку з протестами та заворушеннями затримано понад 2700 людей.

Президент Токаєв відправив уряд у відставку та ввів у країні надзвичайний стан. 6 січня до Казахстану на його прохання прибув озброєний контингент для допомоги "у подоланні терористичної загрози". У середині січня підрозділи сил ОДКБ залишили Казахстан.