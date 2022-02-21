Посольство США в РФ попередило про можливі теракти в Москві, Петербурзі та інших великих містах

Амерканцям у Росії радять бути особливо обережними.

Посольство США в Росії попередило про можливі загрози нападу на торгові центри, станції метро та інші місця масового скупчення людей у великих російських містах, зокрема Москві та Санкт-Петербурзі.

Крім цього, є загроза підвищеної напруженості вздовж кордону з Україною, йдеться на сайті дипломатичної установи.

Посольство порадило американцям у Росії:

слідкувати за оновленнями в міжнародних та місцевих ЗМІ

сникати скупчення людей

повідомляти друзів і родину, що ви у безпеці

пильнувати за своїм оточенням

бути особливо обережним у туристичних місцях

переглянути особисті плани щодо безпеки

носити посвідчення особистості включно з американськими документами і російською візою

мати план евакуації з Росії

Нагадаємо, серія масових терактів відбувалася в РФ у 1999 році. Тоді у Москві, Волгодонську та Буйнакську протягом кількох тижнів вересня підривали будинки.

Внаслідок терактів загинули 307 людей, понад 1700 були поранені. На думку деяких аналітиків, ці масові злочини були організовані ФСБ.

Днями українська розвідка попередила, що окупаційні війська можуть вдатися до підриву житлових будинків у ОРДЛО. За їхніми даними, задля цього в Донецьк уже прибули бойовики ПВК "Вагнер".