"Треба чесно перевірити, працює система безпеки, створена Будапештським меморандумом та пов’язаними з ним рішеннями, чи не працює".

Україна звертається до Будапештського меморандуму, оскільки потребує ефективних міжнародних механізмах гарантування власної безпеки.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи згадку президентом Володимиром Зеленським Будапештського меморандуму у промові на конференції з питань безпеки в Мюнхені.

"Нам потрібні ефективні міжнародні механізми гарантування безпеки нашої держави. Ми над цим будемо працювати. Треба чесно зараз перевірити, працює система безпеки, створена Будапештським меморандумом та пов’язаними з ним рішеннями, чи не працює. Ми це зробимо щиро, з добрими намірами", - повідомив Кулеба у Facebook.

"Ми зараз звернемося на виконання доручення президента Зеленського до всіх держав-гарантів за Будапештським меморандумом провести консультації і вийти з них з конкретними рішеннями про кроки, які будуть вжиті для гарантування безпеки України", - зазначив міністр.

Він наголосив, що відмова Росії не є підставою для непроведення консультацій.

"Відмова Російської Федерації від проведення таких консультацій, на думку України, не повинна впливати на рішення інших держав-гарантів щодо участі в консультаціях. Ці гарантії безпеки надавалися Україні в 1994 році не від групи країн, а кожною країною індивідуально, і ці гарантії були об’єднані в одному документі", - повідомив голова МЗС.

Втім, за його словами, Україна сподівається, що РФ все ж підтвердить свою участь.

"Далі, в залежності від того, чим завершиться цей етап, ми розуміємо варіанти подальшого руху, і ми будемо рухатися вперед в залежності від розвитку подій", - додав міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив про скликання Україною консультацій держав-гарантів Будапештського меморандуму. Це вже вчетверте, коли країна робить це.

У зв’язку з цим посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен нагадала, що Будапештський меморандум, який має гарантувати Україні безпеку, не має юридичних зобовʼязань. Втім, на її погляд, західні партнери мають робити все, щоб уникнути війни.