Україна звертається до Будапештського меморандуму, оскільки потребує ефективних міжнародних механізмах гарантування власної безпеки.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи згадку президентом Володимиром Зеленським Будапештського меморандуму у промові на конференції з питань безпеки в Мюнхені.
"Нам потрібні ефективні міжнародні механізми гарантування безпеки нашої держави. Ми над цим будемо працювати. Треба чесно зараз перевірити, працює система безпеки, створена Будапештським меморандумом та пов’язаними з ним рішеннями, чи не працює. Ми це зробимо щиро, з добрими намірами", - повідомив Кулеба у Facebook.
"Ми зараз звернемося на виконання доручення президента Зеленського до всіх держав-гарантів за Будапештським меморандумом провести консультації і вийти з них з конкретними рішеннями про кроки, які будуть вжиті для гарантування безпеки України", - зазначив міністр.
Він наголосив, що відмова Росії не є підставою для непроведення консультацій.
"Відмова Російської Федерації від проведення таких консультацій, на думку України, не повинна впливати на рішення інших держав-гарантів щодо участі в консультаціях. Ці гарантії безпеки надавалися Україні в 1994 році не від групи країн, а кожною країною індивідуально, і ці гарантії були об’єднані в одному документі", - повідомив голова МЗС.
Втім, за його словами, Україна сподівається, що РФ все ж підтвердить свою участь.
"Далі, в залежності від того, чим завершиться цей етап, ми розуміємо варіанти подальшого руху, і ми будемо рухатися вперед в залежності від розвитку подій", - додав міністр.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив про скликання Україною консультацій держав-гарантів Будапештського меморандуму. Це вже вчетверте, коли країна робить це.
У зв’язку з цим посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен нагадала, що Будапештський меморандум, який має гарантувати Україні безпеку, не має юридичних зобовʼязань. Втім, на її погляд, західні партнери мають робити все, щоб уникнути війни.