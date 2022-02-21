Медведєв заявив про "800 000" росіян на Донбасі, яких "треба рятувати"

"Це наші з вами люди. Не тільки люди, які говорять російською. Це громадяни нашої країни".

Колишній президент та премʼєр-міністр Росії Дмитро Медведєв, який нині є заступником глави Радбезу, заявив про "800 000 громадян Росії", що живуть у Донецькій та Луганській областях України.

Відповідну заяву він зробив на скликаному президентом РФ Путіним засіданні Радбезу.

"Це наші з вами люди. Не тільки люди, які говорять російською. Це громадяни нашої країни", – заявив він.

Він провів паралель із США, які рятують американців, якщо їх захопили.

"Якщо ситуація буде розвиватися за таким шляхом, а ознак покращення нема, то єдиним виходом є визнання субʼєктності цих територій. Це в компетенції президента країни", – додав Медведєв.

Те ж саме сказав очільник Держдуми Вʼячеслав Володін – що треба рятувати “громадян Росії”, бо “Київ саботує зобовʼязання”. Він попросив Путіна визнати “незалежність” нелегітимних формувань “ЛДНР”.

Нагадаємо, минулого тижня Державна дума проголосувала за звернення до Путіна про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР". У тексті йдеться, що депутати "вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання" "ДНР" та "ЛНР".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що фактично це означає вихід Росії з Мінських домовленостей. У Кремлі сказали, що Путін "прийняв до відома" звернення Держдуми, але погоджується, що таке визнання суперечить Мінським домовленностям. Водночас країна-агресор постійно звинувачує в порушенні "Мінська" Україною і намагається видати свої обстріли за ЗСУ.

Росія раніше вже визнавала "незалежність" Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни. Придністровʼя Росія як незалежну "державу" не визнала, але має там своє консульство. Міністр оборони України також говорив, що Росія готується до визнання ОРДЛО за відпрацьованим у Грузії сценарієм.

22 лютого обидві палати російської Держдуми зберуться на засідання. Так само було у 2008 році, коли РФ офіційно вводила війська в Грузію. Глава Думи Вʼячеслав Володін цими вихідними підтвердив, що на засіданні 22 лютого розглядатимуть питання ОРДЛО.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що визнання російською Державною думою “незалежності” нелегітимних формувань “ДНР” і “ЛНР” фактично порушить територіальну цілісність України та означатиме привід для вторгнення.