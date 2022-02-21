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Трасс і Столтенберг обговорили підготовку до "найгіршою сценарію" вторгнення Росії

"Необхідно продовжувати дипломатію, але вторгнення Росії в Україну виглядає дуже ймовірним".

Міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорили ймовірність вторгнення Росії в Україну та початок підготовки до реакції на такий сценарій.

Про це Трасс написала у Твіттері.

"Необхідно продовжувати дипломатію, але вторгнення Росії в Україну виглядає дуже ймовірним. Велика Британія та союзники посилюють підготовку до найгіршого сценарію”, – сказала вона.

За її словами, союзники мають зробити ціну вторгнення для Росії нестерпно високою.

Нагадаємо, раніше Трасс заявила, що Україна може зіткнутися з "найгіршим сценарієм" вторгнення Росії уже цього тижня.

Вона також вважає, що Росія проводить проти України так звані операції під фальшивим прапором

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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