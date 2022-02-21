Путін проведе сьогодні позачергове засідання Радбезу Росії

Президент Росії Володимир Путін проведе сьогодні позачергове засідання Ради безпеки країни.
Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков, пише interfax.ru.
“Це велика Рада безпеки”, – сказав він журналістам.
“Також у президента сьогодні заплановано кілька міжнародних телефонних розмов”, – продовжив Пєсков.
У нього поцікавилися, чи є засідання Ради безпеки у понеділок екстреним чи регулярним.
“Це нерегулярне (засідання, – ред)”, – відповів представник Кремля.
Пєсков відмовився озвучити тему цього засідання.
Нагадаємо, посольство США в Росії попередило про можливі загрози нападу на торгові центри, станції метро та інші місця масового скупчення людей у великих російських містах, зокрема Москві та Санкт-Петербурзі.