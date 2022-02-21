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Путін проведе сьогодні позачергове засідання Радбезу Росії

Російський президент також проведе кілька міжнародних телефонних розмов.

Путін проведе сьогодні позачергове засідання Радбезу Росії
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін проведе сьогодні позачергове засідання Ради безпеки країни.

Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков, пише interfax.ru.

“Це велика Рада безпеки”, – сказав він журналістам.

“Також у президента сьогодні заплановано кілька міжнародних телефонних розмов”, – продовжив Пєсков.

У нього поцікавилися, чи є засідання Ради безпеки у понеділок екстреним чи регулярним.

“Це нерегулярне (засідання, – ред)”, – відповів представник Кремля.

Пєсков відмовився озвучити тему цього засідання.

Нагадаємо, посольство США в Росії попередило про можливі загрози нападу на торгові центри, станції метро та інші місця масового скупчення людей у великих російських містах, зокрема Москві та Санкт-Петербурзі.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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