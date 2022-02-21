США включили в санкційний пакет заборону міжнародних платежів між російськими і американськими банками, – Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена підготувала попередній пакет антиросійських санкцій включно з забороною фінансовим установам Штатів обробляти транзакції для крупних російських банків.

Про це пише Reuters із посиланням на три обізнані джерела. За даними співрозмовників агентства, санкції можуть застосувати проти Сбербанку, Банку ВТБ, ВЕБ і Газпромбанку.

Ці заходи спрямовані на те, щоб завдати шкоди російській економіці шляхом розриву "кореспондентських" відносин між цільовими російськими банками і банками США, які дозволяють здійснювати міжнародні платежі. Заходи будуть реалізовані тільки в разі нового нападу Росії.

Зазначається, що влада Штатів раніше говорила, що банківські обмеження можуть увійти до списку обмежувальних заходів, але про план скоротити кореспондентські банківські відносини не повідомлялося.

Джерела агентства стверджують, що в список санкцій також увійде найпотужніший інструмент щодо російських особ і компаній – їх включать до списку особливо позначених громадян (SDN). Це фактично виключить їх із банківської системи США, заборонить торгівлю з американцями і заморозить активи в Штатах.

Водночас поки невідомо, чи ухвалено рішення про потрапляння банків у список SDN, що автоматично заморозило б активи. Однак обидва типи оюмежувальних заходів сильно вдарять по Росії.

“Оскільки значна кількість світових торговельних трансакцій здійснюється в доларах США, ці санкції завдадуть шкоди, але не такої складної та смертоносної, яка полягає в списку SDN і передбачає заморозку всіх активів у США чи в руках американців”, – прокоментував агентству вашингтонский юрист Кей Джорджі.

Нагадаємо, учора британський премʼєр-міністр Борис Джонсон повідомив, що Велика Британія та США домовилися про запровадження санкцій проти Росії в разі її вторгнення до України, що будуть більш далекосяжними, ніж ті, які обговорювались раніше. Мова йде про заборону для російських компаній на торгівлю у фунтах стерлінгах і доларах.

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що санкції потрібно впроваджувати вже, поки Росія не вирішила повномасштабно наступати на Україну. Цю пропозицію висували і в Сенаті Штатів, але поки рішення не підтримується. Крім того, не повідомляється остаточний список обмежувальних заходів, які накладуть різні країни в разі вторгнення.