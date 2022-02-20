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Макрон після телефонної розмови з Путіним подзвонив Зеленському

У розмові лідери підтримали невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші.

Макрон після телефонної розмови з Путіним подзвонив Зеленському
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським щодо ситуації на Донбасі. Раніше сьогодні Макрон поспілкувався з російським лідером Володимиром Путіним.

Як повідомили у Єлисейському палаці, розмова між Зеленським та Макроном тривала пів години.

Зеленський повідомив у Twitter, що у розмові лідери підтримали невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші.

19 лютого президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели телефонну розмову про ситуацію на сході України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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