Макрон після телефонної розмови з Путіним подзвонив Зеленському

У розмові лідери підтримали невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші.

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським щодо ситуації на Донбасі. Раніше сьогодні Макрон поспілкувався з російським лідером Володимиром Путіним.

Як повідомили у Єлисейському палаці, розмова між Зеленським та Макроном тривала пів години.

Зеленський повідомив у Twitter, що у розмові лідери підтримали невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші.

У продовження вчорашньої розмови поінформував @EmmanuelMacron про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2022

19 лютого президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели телефонну розмову про ситуацію на сході України.