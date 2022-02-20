Макрон і Путін пропонують зібрати Тристоронню групу

В Парижі буде проведено кілька дипломатичних консультацій Франції і РФ.

Президенти Франції та РФ Еммануель Макрон та Володимир Путін домовилися, що необхідно провести засідання Тристоронньої контактної групи з приводу загострення на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.

Під час своєї бесіди вони погодилися з наступними пунктами:

відновлення роботи в рамках Нормандського формату на основі пропозицій, зроблених Україною за останні дні.

інтенсивна робота для того, щоб у найближчі години провести засідання Тристоронньої контактної групи з метою отримання від усіх зацікавлених сторін зобов'язань щодо припинення вогню на лінії зіткнення.

необхідність сприяти дипломатичному розв'язанню нинішньої кризи та зробити все для її досягнення. Для цього найближчими днями та тижнями буде проводитися інтенсивна дипломатична робота.

Міністр закордонних справ пан Жан-Ів Ле Дріан найближчими днями зустрінеться зі своїм колегою Лавровим, і з цією метою в Парижі буде проведено кілька консультацій.

Зазначимо, що розмова Макрона і Путіна тривала майже дві години.

12 лютого Макрон вже спілкувався по телефону з Путіним. Темою розмови була ситуація на кордонах України.

19 лютого президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели телефонну розмову про ситуацію на сході України.