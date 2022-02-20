Макрон і Путін пропонують зібрати Тристоронню групу

Президенти Франції та РФ Еммануель Макрон та Володимир Путін домовилися, що необхідно провести засідання Тристоронньої контактної групи з приводу загострення на Донбасі.
Про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.
Під час своєї бесіди вони погодилися з наступними пунктами:
- відновлення роботи в рамках Нормандського формату на основі пропозицій, зроблених Україною за останні дні.
- інтенсивна робота для того, щоб у найближчі години провести засідання Тристоронньої контактної групи з метою отримання від усіх зацікавлених сторін зобов'язань щодо припинення вогню на лінії зіткнення.
- необхідність сприяти дипломатичному розв'язанню нинішньої кризи та зробити все для її досягнення. Для цього найближчими днями та тижнями буде проводитися інтенсивна дипломатична робота.
Міністр закордонних справ пан Жан-Ів Ле Дріан найближчими днями зустрінеться зі своїм колегою Лавровим, і з цією метою в Парижі буде проведено кілька консультацій.
Зазначимо, що розмова Макрона і Путіна тривала майже дві години.
12 лютого Макрон вже спілкувався по телефону з Путіним. Темою розмови була ситуація на кордонах України.
19 лютого президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели телефонну розмову про ситуацію на сході України.