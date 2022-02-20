"Нема іншого вибору, як забути старі образи", – Тимошенко підтримала виступ Зеленського в Мюнхені

Лідерка партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко виступила на підтримку промови українського президента Володимира Зеленського, проголошеної на Мюнхенській безпековій конференції.

За словами народної депутатки, у виступі президент сказав ключові речі, на яких вона та її політсила наполягали від початку війни: щодо необхідності вимагати виконання гарантій за Будапештським меморандумом; щодо доцільності заснування нових фінансових відносин із нашими західними партнерами; щодо потреби бути чесними зі світом та власними громадянами. Про це Юлія Тимошенко написала в Facebook.

“А тому, що сьогодні ми не маємо іншого вибору, як забути старі образи, припинити взаємопоборювання та стати пліч-о-пліч заради порятунку України. Об’єднатися всередині та згуртувати навколо себе усіх людей доброї волі. Бо Україна сьогодні боронить не лише свою незалежність. Ми стоїмо на захисті всього цивілізованого світу від викликів, яких історія досі не знала. Це наш вибір і це наша необхідність”, – написала вона.

Тимошенко додала, що справжні друзі заводяться у біді.

“У буремні часи гартуються сильні нації. А найтемніше буває перед світанком. На нашому боці правда. А значить, за нами й перемога!” – написала лідерка “Батьківщини”.