Міністр оборони Німеччини підтвердила, що Берлін не постачатиме зброю Україні

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт наполягає, що відмова Берліна від постачання зброї Києву є правильною, і у підтримці України важливо зберігати її економічну стабільність на тлі безпекової кризи.

Таку думку вона висловила на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє "Європейська правда".

На питання, чи готова Німеччина поставити зброю у разі нападу на Україну, Ламбрехт відповіла, що в НАТО важливо не те, щоб усе робили одне й те саме, а те, щоб партнери загалом доповнювали одне одного.

За її словами, федеральному уряду завжди було важливо підтримувати Україну з метою економічної стабільності.

"Якщо кожен надає підтримку, яку може це хороший знак, і в цей момент ми живемо так. Вчора президент Зеленський вимагав не тільки зброю, але також економічну підтримку, тому що ми повинні пересвідчитись, що Україна не зіткнеться з масштабними економічними проблемами та наслідками у цій дуже серйозній кризі", - сказала вона.

Ламбрехт також вкотре повторила позицію німецького уряду, що обмежена політика експорту зброї теперішнього уряду "пов’язана з нашою історією, з нашим минулим".

"Тому я вважаю, що цей підхід є правильним. Німецький народ підтримує цю думку. Вісімдесят відсотків людей - за такий обмежений експорт зброї", - сказала Ламбрехт.

19 лютого на Мюнхенській конференції президент України Володимир Зеленський звернувся до країн-членів НАТО. Він закликав створити фонд допомоги Україні.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Будапештський меморандум, який має гарантувати Україні безпеку, не має юридичних зобовʼязань. Але, на її погляд, західні партнери мають робити все, щоб уникнути війни.

Також 19 лютого найбільший авіаконцерн Німеччини Lufthansa на тиждень призупинив польоти в Київ і назад.