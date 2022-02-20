Джонсон: РФ планує найбільшу війну в Європі з 1945 року

На його думку, вже видно початок реалізації цього плану.

Росія планує найбільшу війну в Європі з 1945 року, заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Про це він розповів журналістам під час свого перебування в Мюнхені, повідомляє ВВС.

За словами Джонсона, президент США Джо Байден розповів про дані розвідки, що російські війська планують не просто увійти в Україну зі сходу, через Донбас, а й планують зробити це з боку Білорусі та напрямків навколо Києва.

"Я боюся сказати, що план, який ми бачимо, призначений для чогось, що може стати справді найбільшою війною в Європі з 1945 року", - сказав прем'єр-міністр.

За словами Джонсона, є всі ознаки того, що "план у певному сенсі вже розпочався".

Очільник британського уряду також зазначив, що Британія введе ще більші санкції проти Росії, ніж очікувалося раніше. За його словами, Британія та США зупинять російські компанії, які "торгують фунтами і доларами" - крок, який, за його словами, "дуже сильно вдарить" по РФ.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс вважає, що Україна може зіткнутися з "найгіршим сценарієм" вторгнення Росії уже наступного тижня.

Україна у свою чергу закликає до миру та дипломатичного вирішення, а також наголошує, що не має жодних планів наступу на ОРДЛО, які закидає країна-агресор.

За даними ЗМІ, США отримали інформацію про складання Росією списку українських політичних опонентів, антикорупційних активістів та російських і білоруських дисидентів, проти яких вона вживатиме заходів у разі нового вторгнення в Україну.