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Зеленський вважає, що російський народ не зможе піти війною проти українського

Президент підкреслив, що Росія постійно провокує Україну, щоб мати змогу розвʼязати ескалацію. 

Зеленський вважає, що російський народ не зможе піти війною проти українського
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський народ не зможе піти війною проти українців.

Про це він повідомив на Мюнхенській безпековій конференції.

"Я вважаю, що Російська Федерація... коли ми говоримо РФ – це цілий народ. І тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу. І хоча зараз на тимчасово окупованих територіях багато провокацій – ми їх бачимо – ми повинні зберігати стабільність, спокій, бути дорослими", – зазначив він.

Президент підкреслив, що Росія постійно провокує Україну, щоб мати змогу розвʼязати ескалацію. Будь-які провокації небезпечні, а РФ накопичила понад 150 000 військових біля кордонів і на тимчасово окупованих територіях. 

Зеленський додав, що треба бути обережними. Він також зазначив, що війна є трагедією для всіх сторін. 

"У майбутньому ви побачите – це трагедія і для росіян, які мали стосунки з Україною. Ми зараз не про сусідство, а про те, щоб не почалась війна. Тому ризики всикоі. Те, що показали вчора на тимчасово окупованих територіях, що були якісь снаряди з нашого боку, що щось долетіло в Ростовську область – це все провокація, чиста брехня. Нема нікого загиблих, поранених, просто цинізм такого рівня, що вони самі в себе щось підривають, самі стрілять на тимчасово окуповану територію, яку вони контролюють. Ми точно про мир", – підкреслив президент.

Зеленський сказав, що передав масу сигналів президенту РФ Володимиру Путіну і самостійно, і через інших лідерів, щоб Росія сама обрала майданчик і перемовників для переговорів, бо Україна готова до розмов у будь-якому вигляді. Він також додав, що пропонує зустрітися Путіну. 

Нагадаємо, під час виступу на Мюнхенській конфренції Зеленський повідомив, що Україна вчетверте та востаннє іцініює консультації держав-підписантів Будапештського меморандуму. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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