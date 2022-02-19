Росія склала "розстрільний список" українських діячів на випадок вторгнення, – FP

США отримали інформацію про складання Росією списку українських політичних опонентів, антикорупційних активістів та російських і білоруських дисидентів, проти яких вона вживатиме заходів у разі нового вторгнення в Україну.

Про це з посиланням на чотири анонімні джерела, близькі до розвідки пише Foreign Policy. За даними видання, людей із цього списку нібито збираються або вбити, або заарештувати.

Пʼятий співрозмовник видання, американський чиновник, сказав, що США знижують клас секретності для даних своєї розвідки, щоб передавати їх Україні.

"Як ми бачили в минулому, ми очікуємо, що Росія спробує навʼязати співробітництво шляхом залякування та репресій", – зазначив цей співрозмовник.

Він пояснив, що раніше РФ вже вбивала, викрадала, затримувала і катувала людей. Ці ж дії, "скоріше за все", будуть спрямовані на тих, хто виступає проти дій Росії, включно з журналістами, антикорупціонерами, етнічними та релігійними меншинами, опозиціонерами з Росії і Білорусі.

Видання стверджує, що адміністрація президента США Джо Байдена була вражена тим, наскільки ці списки є формалізованими.

Радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вікторко в коментарі сказав, що його команда дала поради білорусам в Україні на випадок нападу, але про конкретні загрози дисидентам їм не відомо. В Офісі президента на запит журналістів, як вони стверджують, поки не відповіли.

Нагадаємо, за словами Байдена, президент РФ Володимир Путін нібито вже ухвалив рішення про нове вторгнення в Україну. Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки сказав, що українці не лягатимуть в гроби в очікуванні російських солдат, а крім даних развідки нам можна допомогти і предметно.