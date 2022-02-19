Зеленський про "призначення" дат вторгнення: "Лягати в гроби і чекати військових українці не будуть"

Президент України Володимир Зеленський вдячний США за надання розвідданих, але спирається також і на дані української розвідки.

На Мюнхенській безпековій конференції він зазначив, що в Україні ніхто не живе в рожевих окулярах і розуміє, що може початися завтра.

"Але зрозумійте – лягати – вибачте мене за таке порівняння – в гроби і чекати військових українці не будуть. Ми ні на кого наступати не будемо, але готові до всього", – заявив він.

Українці не можуть бути пасивними, і щоденно говорити, що буде наступ.

"Іде обвал національної вадюти, виводяться гроші, бізнес улітає. Як ви вважаєте, можна жити в такій державі? І бажаючих розбалансувати нашу державу дуже багато", – додав глава України.

Зеленський сказав, що зі слабкою армією Україна не зможе нікого захистити, тому спокійно оцінює будь-яку інформацію.

"Хочете допомогти – є багато прикладів, крім цієї інформації. Посильте нашу армію. Озброєння тощо. Нашу економіку. Інвестуйте. Заводьте свій бізнес. Боїтеся – дайте безумовні гроші", – зазначив він.

Зеленський підкреслив, що за виділені кошти Україні ставлять умови проведення реформ. Він також додав, що закликав застосувати санкції проти Росії, але йому відповідали, що це зроблять у разі війни.

"Я кажу ок, але ви кажете, що 100% війна буде за декілька днів. То чого ви чекаєте? Нам не потрібні ваші санкції як буде бомбардування, чи почнуть стріляти, чи в нас не буде більше кордонів, не буде економіки чи будуть окуповані частини держави. Навіщо нас ці санкції? Тому коли ви запитуєте, що треба робити – багато всього. Можемо навіть дати список", – підкреслив президент.

Він зазначив, що за логікою від санкцій можна відмовитись, коли РФ відведе війська, але поки вона це не робить. А Захід тим часом навіть не публікує список санкцій, які введуть проти Росії. Якщо країни не йдуть навіть на це, то Зеленський сумнівається, що підуть на санкції в разі нападу.

Нагадаємо, спочатку західні ЗМІ з посиланням на анонімні джерела в розвідці називали "днем вторгнення" 16 лютого. На тлі цього президент започаткував День Єднання в цю дату.

Потім президент США Джо Байден у зверненні сказав, що має підстави вважати, що російський лідер Володимир Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну. За його словами, це може відбутись найближчими тижнями.