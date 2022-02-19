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Загострення на Донбасі: Росія не взяла участь у позачерговому засіданні ТКГ

Українська сторона заявила про відсутність планів наступальної операції. 

Загострення на Донбасі: Росія не взяла участь у позачерговому засіданні ТКГ
Фото: unn.com.ua

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомила, що Росія знову не взяла участь у позачерговому засіданні групи, скликаному на 19 лютого з ініціативи Координатора ОБСЄ.  Засідання було скликано через загострення на Донбасі.

Про це у Telegram повідомила пресслужба української делегації.

"Така позиція Російської Федерації викликає подив, адже політичні радники лідерів країн «Нормандського формату» у спільній заяві 26 січня 2022 року підтримали безумовне дотримання режиму припинення вогню, незважаючи на розбіжності щодо інших питань імплементації Мінських домовленостей. Вважаємо, що неучасть Російської Федерації свідчить про її свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації, а блокування роботи ТКГ ставить під сумнів щирість заяв керівництва РФ про відданість виконанню Мінських домовленостей та відсутність агресивних намірів щодо України", - йдеться у заяві. 

Також під час консультацій із Координатором ОБСЄ в ТКГ українська сторона заявила про відсутність будь-яких планів щодо проведення наступальної операції ЗСУ.

Нагадаємо, що 19 лютого російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію - відкрили вогонь по власних позиціях в районі населеного пункту Пікузи біля Сартан.

19 лютого внаслідок пошкодження двох трансформаторів насосної станції Південнодонбаського водопроводу зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції. Пошкодження сталося через обстріли.

Російські окупанти вдень 19 лютого обстріляли селище Новолуганське Донецької області та КПВВ "Щастя".

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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