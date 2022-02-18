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Верещук звернулася до мешканців ОРДЛО, яких терористи закликали екстрено евакуюватись

"Знайдіть спосіб перетнути КПВВ. Ми вас чекаємо", - сказала Верещук.

Верещук звернулася до мешканців ОРДЛО, яких терористи закликали екстрено евакуюватись
Фото: скріншот відео

Віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час брифінгу 18 лютого з секретарем РНБО звернулася до мешканців ОРДЛО.

"Люди, які бояться за своїх дітей та свої сім'ї, їдьте до нас. Знайдіть спосіб перетнути КПВВ. Ми вас чекаємо. Ми створимо всі умови, щоб забезпечити вас їжею та житлом. Ми зробимо все, щоб довести, що ви не одні", - сказала Верещук.

Вона зазначила, що в Кабміні розробили і затвердили плани гуманітарного реагування для таких випадків.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зауважила, що сьогодні Росія має лише один намір відносно України: "розхитати ситуацію, змусити нас іти на поступки, змушувати нас пояснювати, що відбувається".

Нагадаємо, сьогодні окупаційна влада Донецька увімкнула в місті системи цивільного оповіщення населення. Також оголосили масову евакуацію мешканців тимчасово окупованої території до Ростовської області Росії.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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