Українка Камінська прокоментувала новину про свою позитивну допінг-пробу
Українка Камінська прокоментувала новину про свою позитивну допінг-пробу
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Окупанти на Донбасі готують евакуацію місцевого населення через можливе загострення
Окупанти на Донбасі готують евакуацію місцевого населення через можливе загострення
Міноборони Великобританії опублікувало карту з можливими маршрутами вторгнення Росії в Україну
Міноборони Великобританії опублікувало карту з можливими маршрутами вторгнення Росії в Україну
У водах Атлантики загорілося судно із 4 тис. елітних Porsche, Bentley та Volkswagen
У водах Атлантики загорілося судно із 4 тис. елітних Porsche, Bentley та Volkswagen
У Путіна заявили, що ​ситуація біля кордонів з Україною "може спалахнути будь-якої миті"
У Путіна заявили, що ​ситуація біля кордонів з Україною "може спалахнути будь-якої миті"
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
SaveФОП. Хто насправді «качає» вулицю?
SaveФОП. Хто насправді «качає» вулицю?
МЗС РФ оприлюднило відповіді для США щодо "гарантій безпеки" і допустило "військово-технічні" заходи в разі незгоди (доповнено)
МЗС РФ оприлюднило відповіді для США щодо "гарантій безпеки" і допустило "військово-технічні" заходи в разі незгоди (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські спецслужби замінували низку об'єктів в Донецьку з метою підриву, - ГУР МО України

Ці заходи мають на меті створити підстави для звинувачення України у терактах.

Російські спецслужби замінували низку об'єктів в Донецьку з метою підриву, - ГУР МО України
Фото: slovoidilo.ua

Воєнна розвідка України повідомляє про мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву.

Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України.

"Служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву", - йдеться у повдіомленні.

За оцінками розвідки, ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях та створити підстави для звинувачення України у терактах.

Українська розвідка закликає мешканців Донецька не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.

Нагадаємо, ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін сьогодні оголосив евакуацію мешканців тимчасово окупованої території Донеччини до Ростовської області Росії та звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що він готується віддати наказ про "наступ на Донбас". Аналогічну заяву пізніше зробив ватажок "ЛНР".

У МЗС України спростували повідомлення роспропаганди про "наступальні операції" та наголосили, що "цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню".

Російські засоби масової інформації сьогодні повідомляли про "потужний вибух" у центрі окупованого проросійськими бойовиками Донецька. Вони стверджують, що на парковці будівлі "уряду ДНР" нібито вибухнув автомобіль.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також