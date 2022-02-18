Російські спецслужби замінували низку об'єктів в Донецьку з метою підриву, - ГУР МО України

Ці заходи мають на меті створити підстави для звинувачення України у терактах.

Воєнна розвідка України повідомляє про мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву.

Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України.

"Служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву", - йдеться у повдіомленні.

За оцінками розвідки, ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях та створити підстави для звинувачення України у терактах.

Українська розвідка закликає мешканців Донецька не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.

Нагадаємо, ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін сьогодні оголосив евакуацію мешканців тимчасово окупованої території Донеччини до Ростовської області Росії та звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що він готується віддати наказ про "наступ на Донбас". Аналогічну заяву пізніше зробив ватажок "ЛНР".

У МЗС України спростували повідомлення роспропаганди про "наступальні операції" та наголосили, що "цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню".

Російські засоби масової інформації сьогодні повідомляли про "потужний вибух" у центрі окупованого проросійськими бойовиками Донецька. Вони стверджують, що на парковці будівлі "уряду ДНР" нібито вибухнув автомобіль.