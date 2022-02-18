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Залужний: "ЗСУ не планують і не проводять наступальні операції на сході України"

Головнокомандувач закликав українців не вірити фейкам ворожої пропаганди.

Залужний: "ЗСУ не планують і не проводять наступальні операції на сході України"
головнокомандувач ЗСУ – генерал Валерій Залужний
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що заяви ватажків "ЛДНР" про нібито наступ ЗСУ не відповідають дійсності.

Про це він заявив у зверненні до українців на тлі оголошення масової евакуації мешканців тимчасово окупованої території до Ростовської області Росії.

"Дорогі співгромадяни, особливо ті, хто мешкає на тимчасово окупованих територіях! Бойовики, підтримувані Російською Федерацією, продовжують загострювати ситуацію, свідомо вводячи в оману жителів тимчасово окупованих територій. Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ ЗСУ та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності. Надану мною інформацію підтверджують і в ОБСЄ", - сказав Залужний.

Він також зазначив, що військово-політичне керівництво країни не планує і не проводить наступальні операції на сході України.

"Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей і територій - політико-дипломатичний. Наступальна операція на Донбасі обов’язково призведе до чисельних жертв серед цивільного населення, тому такі сценарії навіть не розглядаються. Україна була і є відданою принципам і нормам міжнародного права та людської моралі. Для нас, на відміну від окупантів, життя наших українських громадян на всій території нашої держави та за її межами є найвищою цінністю", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний також додав, що об’єктивно неможливо спростовувати всі фейки, які зараз поширює ворожа пропаганда, і закликав українців вірити тільки офіційним джерелам інформації і вірити в Збройні Сили України.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ також спростували повідомлення роспропаганди про "наступальні операції" на Донбасі.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українціві підкреслив, що Україна рухатиметься політико-дипломатичним шляхом, "бо в Криму і ОРДЛО – наші громадяни, яких не будуть піддавати небезпеці".

"Звертаюсь до мешканців Донецька, Луганська та інших міст. Люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог, а ті, хто начебто ховається за стінами вашими. Не вірте чуткам про український наступ", – заявив він.

Резніков також зазначив, що Кремль готує визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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