КМДА: Ніякого масового виїзду зі столиці не зафіксовано

У Києві на 100% облаштували камерами виїзди та в'їзди до міста.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич.

"256. Стільки камер встановлено по транспортному периметру міста, і саме це я обіцяв наприкінці року. У першу чергу - це наша з вами безпека, що є пріорітетом для мера Києва Віталія Кличка", - зазначив він.

Оленич також відзначив, що кількість виїздів з Києва за останні три дні - 715 тис. За аналогічний період минулого тижня - 705 тис. По заїздам - ситуація дзеркальна.

"Ніякого масового виїзду з столиці не зафіксовано, коливання в межах норми", - наголосив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що для громадян країни в цілому воєнної загрози немає, але є для мешканців Східної України. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що Західна Україна у разі вторгнення Росії може прийняти мільйони людей.

Тим часом, дипломатичні співробітники посольства США, що залишилися в Україні після хвилі евакуації, переїжджають працювати до Львова. Тимчасово переводять посольства до Львова також Канада і Австралія.