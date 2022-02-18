Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Міноборони Великобританії опублікувало карту з можливими маршрутами вторгнення Росії в Україну
Міноборони Великобританії опублікувало карту з можливими маршрутами вторгнення Росії в Україну
Байден заявив про ознаки готовності нападу РФ на Україну "в найближчі кілька днів"
Байден заявив про ознаки готовності нападу РФ на Україну "в найближчі кілька днів"
Українка Камінська прокоментувала новину про свою позитивну допінг-пробу
Українка Камінська прокоментувала новину про свою позитивну допінг-пробу
У Путіна заявили, що ​ситуація біля кордонів з Україною "може спалахнути будь-якої миті"
У Путіна заявили, що ​ситуація біля кордонів з Україною "може спалахнути будь-якої миті"
МЗС РФ оприлюднило відповіді для США щодо "гарантій безпеки" і допустило "військово-технічні" заходи в разі незгоди (доповнено)
МЗС РФ оприлюднило відповіді для США щодо "гарантій безпеки" і допустило "військово-технічні" заходи в разі незгоди (доповнено)
SaveФОП. Хто насправді «качає» вулицю?
SaveФОП. Хто насправді «качає» вулицю?
Окупанти на Донбасі готують евакуацію місцевого населення через можливе загострення
Окупанти на Донбасі готують евакуацію місцевого населення через можливе загострення
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
ГоловнаСуспільствоПодії

На Київщині зіткнулися легковик та маршрутка, постраждало 7 людей

У маршрутці знаходилось 17 пасажирів.

У Київській області сьогодні зранку легковий автомобіль “Renault” зіткнувся з маршруткою “Volkswagen”.

Про це повідомила пресслужба місцевих рятувальників.

ДТП сталася на вулиці Шевченка у селі Липівка Бучанського району. 

Внаслідок аварії водія “Renault” затисло в автомобілі, рятувальники за допомогою спеціального гідравлічного інструменту деблокували його. 

У маршрутці знаходилось 17 пасажирів та 1 водій, з них 7 травмованих направлено до Макарівської центральної лікарні.

На місце події було залучено 9 чоловік рятувальників.

Нагадаємо, голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що вперше за багато років у середу, 16 лютого в Україні не було жодного загиблого в результаті ДТП.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також