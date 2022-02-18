У Київській області сьогодні зранку легковий автомобіль “Renault” зіткнувся з маршруткою “Volkswagen”.

Про це повідомила пресслужба місцевих рятувальників.

ДТП сталася на вулиці Шевченка у селі Липівка Бучанського району.

Внаслідок аварії водія “Renault” затисло в автомобілі, рятувальники за допомогою спеціального гідравлічного інструменту деблокували його.

У маршрутці знаходилось 17 пасажирів та 1 водій, з них 7 травмованих направлено до Макарівської центральної лікарні.

На місце події було залучено 9 чоловік рятувальників.

Нагадаємо, голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що вперше за багато років у середу, 16 лютого в Україні не було жодного загиблого в результаті ДТП.