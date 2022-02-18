Від початку доби в зоні ООС відбулось 20 обстрілів

Міністр оборони попередив, що провокації продовжаться і далі.

Від початку 18 лютого і станом на 10 ранку в зоні Операції Обʼєданних сил окупаційні війська влаштували 20 обстрілів.

Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Ми задіяли всі необхідні механізми, щоб припинити вогонь. У ці дні ми постійно стикаємось із провокаціями – обстріли, кібератаки, небезпечні маневри авіації, виведення з ладу мобільного звʼязку. Наше завдання – не робити того, до чого нас підштовхує Російська Федерація. Давати відсіч, але зберігати голову холодною. Провокації все рівно не припиняться. Кремль готує визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії", – повідомив міністр.

Нагадаємо, за вчора ворог обстріляв українські позиції 60 разів, переважно з забороненого Мінськими домовленностями озброєння. Для порівняння, за період з 1 січня по 16 лютого окупанти стріляли 197 разів.

Резніков переконаний, що збільшення кількості обстрілів саме 17 лютого повʼязане з запланованим на цю дату засідання Ради безпеки ООН, присвяченого Мінським домовленностям.