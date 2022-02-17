Понтонний міст через Прип’ять біля кордону з Україною зник - CNN

Супутникові знімки від Maxar і Planet Labs зафіксували міст у вівторок ввечері. Але у четверг мосту вже не було.

Понтонний міст, побудований військовими через річку Прип’ять в Білорусі на відстані близько 6 кілометрів від українського кордону, прибрали.

Інформацію про це підтверджують нові супутникові знімки та джерела, знайомі з цим питанням, повідомляє CNN.

Західна розвідка та військові чиновники уважно відстежували будівництво мосту як частину допоміжної інфраструктури, яку Росія створює напередодні можливого вторгнення.

Супутникові знімки від Maxar і Planet Labs зафіксували міст у вівторок ввечері. Але у четверг мосту вже не було.

Як зазначає видання, не зрозуміло, чому його побудували чи демонтували. Цілком можливо, що міст використовувався як частина, як стверджує Росія, навчань всередині Білорусі. Також можливо, що розгорнуті там російські чи білоруські сили уже перекинули техніку й більше не мають у ньому потреби.

Згідно з оцінками західної розвідки, президент Росії Володимир Путін може почати повномасштабне вторгнення в Україну в будь-який момент, хоча США досі не вірять, що він ще ухвалив відповідне рішення.

Нагадаємо, в Білорусі 10 лютого почалися спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість", заради яких РФ зігнала туди близько 30 000 своїх бійців та озброєння. Практичні дії відпрацьовуватимуть на полігонах Доманівський, Гожський, Обуз-Леснівський, Брестський, Осиповицький та на окремих діялнках місцевості Білорусі.

Також задіяні аеродроми Барановичі, Лунінець, Ліда та Мачулищі. З мапи очевидно, що більшість тренувань проходять неподалік кордонів України, Польщі та Литви.

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей запевняв, що у Білорусі після проведення навчань "Союзна рішучість-2022" не залишиться жодного військовослужбовця РФ і жодної одиниці техніки.