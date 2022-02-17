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Напередодні засідання Радбезу ООН на Донбасі зросла кількість провокацій окупаційних військ

В Міноборони України наголосили - збільшилася кількість прицільних обстрілів.

Напередодні засідання Радбезу ООН на Донбасі зросла кількість провокацій окупаційних військ
Фото: facebook/Дмитро Разумков

Незаконні збройні формування за підтримки Росії збільшили кількість провокацій на Донбасі напередодні засідання Ради Безпеки ООН.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України.

Починаючи з 4.55 ранку 17 лютого окупанти здійснили понад чотири десятки провокаційних обстрілів позицій Об’єднаних сил, а також об’єктів цивільної інфраструктури. При цьому застосовували ствольну артилерію, гранатомети, міномети й танки, зазначили в Міноборони.

Близько 8.50 обстріляли Станицю Луганську. Один снаряд потрапив у будівлю дитсадка, де на момент обстрілу перебувало 20 дітей та 18 співробітників установи. 

Близько 10.25 відбувся обстріл села Врубівка, внаслідок чого один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів та 14 осіб персоналу.

"Українською стороною СЦКК вжито заходів із введення режиму "тиші" із застосуванням координаційного механізму по реагуванню на порушення режиму припинення вогню з залученням СММ ОБСЄ, - повідомили в Міноборони. - Українська делегація у Тристоронній контактній групі звернулась до координатора ТКГ від ОБСЄ щодо невідкладного скликання позачергового засідання робочої групи з питань безпеки, а після цього – засідання ТКГ з питань порушень режиму припинення вогню, які відбувалися впродовж 17 лютого".

Нагадаємо, сьогодні станом на 15.00 кількість ворожих обстрілів на сході України зросла до 42. За годину до цього було зафіксовано 34 обстріли, 28 із них були проведені із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

16 лютого спікер українського парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що МЗС веде консультації про можливе скликання Ради безпеки ООН щодо рішення Державної думи РФ з приводу визнання "ДНР" та "ЛНР".

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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