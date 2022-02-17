​Загострення на Донбасі: станом на 11:00 зафіксовано 29 обстрілів з боку російських найманців

Поранено одного військового та двох цивільних.

Станом на 11 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, 27 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Зранку російські найманці обстріляли Станицю Луганську. З важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм противник випустив 32 снаряди. Пошкоджено будівлю дитячого садочку, де в цей час перебували діти. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

Військовослужбовці Об’єднаних сил оперативно евакуювали дітей та вихователів в укриття, але, за попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитячого садочку отримали контузії.

По околицях Новотошківського російські найманці тричі відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Водяного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Трудівського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. В напрямку Старогнатівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В напрямку Старого Айдару та Мар'їнки - з мінометів калібру 120 мм. В напрямку Південного та Майорська - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів. В напрямку Лобачевого – з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку Новоселівки Другої - з протитанкових ракетних комплексів. В напрямку Луганського – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм. В напрямку Мар'їнки – з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Світлодарська – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів. В напрямку Троїцького – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

В напрямку Попасної – зі станкових протитанкових гранатометівю. В напрямку Зайцевого - з автоматичних станкових гранатометів. В напрямку Невельського - з мінометів калібру 120 мм

В напрямку Шумів - з мінометів калібру 120 мм. В напрямку Новозванівки – з артилерії калібру 152 мм. В напрямку Травневого - з мінометів калібру 120 мм

В напрямку Станиці Луганської - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів. В напрямку Авдіївки - з мінометів калібру 120 мм. В напрямку Пісків - з мінометів калібру 82 мм

Унаслідок обстрілів один військовослужбовець дістав поранення. Він перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості. Також, за попередньою інформацією, в наслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь з метою припинення вогневої активності противника.

"Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, ще на початку лютого газета The Washington Post написала, що в Росії "на високому рівні" схвалили план, щоб створити привід для вторгнення в Україну. У Москві, за даними видання, збираються використати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних громадян на Сході України.

Сьогоднішні обстріли російські пропагандистські ЗМІ намагалися видати за "дії ЗСУ".

Раніше на пресконференції після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем Путін заявив, що "на Донбасі відбувається геноцид". Після цієї заяви президента РФ Слідчий комітет РФ одразу ж відкрив справу про "масові вбивства мирних жителів на Донбасі". Жодних доказів або конкретних прикладів не наводилося, однак, у СК РФ стверджують, що наразі зафіксовані "сотні таких фактів". Окрім того, російське відомство звинувачує українських військових, які боронять свою теритоорію від окупантів, у "пораненнях та вбивствах тисяч мирних жителів, російськомовних груп, які не беруть участь у військовому конфлікті".

Сьогодні прессекретар Путіна заявив, що ситуація біля кордонів з Україною "може спалахнути будь-якої миті".