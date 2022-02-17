Неподалік школи у центрі Мар'їнки впав снаряд, поранено жінку, яка була на автобусній зупинці

У четвер, 17 лютого, у центрі прифронтового міста Мар'їнка Донецької області впав снаряд. Поранено 65-річну жінку, котра була на автобусній зупинці.

Про це повідомив керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.

"Сьогодні о 9:50 під час обстрілу м. Мар'їнки множинних осколкових поранень лівої кисті та черевної порожнини дістала місцева жителька, 1957 року народження. За попередньою інформацією, один із снарядів упав у центрі міста поблизу автобусної зупинки, неподалік Мар'їнської школи №2, на відстані менше ніж 100 метрів від офісу гуманітарної місії "Проліска" у Мар'їнці", – написав він у Facebook.

За інформацією Капліна, карета швидкої допомоги доправила жінку до травматологічного відділення міськлікарні у м. Кураховому.

Пізніше Каплін повідомив, що об 11:30 стався обстріл с. Тарамчука, пошкоджено лінії електропередач.

"Унаслідок обстрілу за попередньою інформацією пошкоджено один будинок", – написав він.

Каплін уточнив, що під час обстрілу смт Врубівка Луганської області сьогодні з 10:20 до 10:40 пошкоджено скління школи та шкільних майстерень, а також пошкоджено житлові будинки на вул. Шкільній.

За попередньою інформацією, жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська вранці 17 лютого обстріляли станцію Кіндрашівська-Нова, що поблизу Станиці Луганської.

Сьогодні окупанти також обстріляли Станицю Луганську – ворожий снаряд потарпив у дитячий садок. За попередніми даними, діти не постраждали, але двоє дорослих отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

Близько 10:25 17 лютого окупанти із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 122 мм обстріляли смт Врубівку Попаснянського району у Луганській області, один зі снарядів влучив у двір ліцею. На момент обстрілу в ліцеї було 30 учнів та 14 осіб персоналу. Станом на 11:10 8 учнів та 2 співробітники персоналу перебували в підвальному приміщенні ліцею, решту дітей забрали батьки.

Зафіксовано пряме потрапляння до господарської споруди одного із житлових будинків, пошкоджено приватний будинок по вул. Центральна. Також ушкоджень зазнала комунальна інфраструктура, а саме перебитий газопровід високого тиску. Унаслідок обстрілу без газопостачання залишилось 70 квартир у багатоповерхівках та 96 приватних будинків у Врубівці.