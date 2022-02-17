Міносвіти відреагувало на "маніпуляції інформацією", яку розмістили на сайті НУШ щодо ноутбуків для вчителів
Міносвіти відреагувало на "маніпуляції інформацією", яку розмістили на сайті НУШ щодо ноутбуків для вчителів
Жодної фінляндизації не буде
Жодної фінляндизації не буде
У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку біля кордону з Україною
У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку біля кордону з Україною
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Учасник Kalush Orchestra у 2015 році викладав свої фото з Красної площі
Учасник Kalush Orchestra у 2015 році викладав свої фото з Красної площі
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
ГоловнаСуспільствоВійна

Неподалік школи у центрі Мар'їнки впав снаряд, поранено жінку, яка була на автобусній зупинці

Унаслідок обстрілу Тарамчука пошкоджено лінії електропередач.

Неподалік школи у центрі Мар'їнки впав снаряд, поранено жінку, яка була на автобусній зупинці
Фото: Ukrinform

У четвер, 17 лютого, у центрі прифронтового міста Мар'їнка Донецької області впав снаряд. Поранено 65-річну жінку, котра була на автобусній зупинці.

Про це повідомив керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.

"Сьогодні о 9:50 під час обстрілу м. Мар'їнки множинних осколкових поранень лівої кисті та черевної порожнини дістала місцева жителька, 1957 року народження. За попередньою інформацією, один із снарядів упав у центрі міста поблизу автобусної зупинки, неподалік Мар'їнської школи №2, на відстані менше ніж 100 метрів від офісу гуманітарної місії "Проліска" у Мар'їнці", – написав він у Facebook.

За інформацією Капліна, карета швидкої допомоги доправила жінку до травматологічного відділення міськлікарні у м. Кураховому.

Пізніше Каплін повідомив, що об 11:30 стався обстріл с. Тарамчука, пошкоджено лінії електропередач.

"Унаслідок обстрілу за попередньою інформацією пошкоджено один будинок", – написав він.

Каплін уточнив, що під час обстрілу смт Врубівка Луганської області сьогодні з 10:20 до 10:40 пошкоджено скління школи та шкільних майстерень, а також пошкоджено житлові будинки на вул. Шкільній.

За попередньою інформацією, жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська вранці 17 лютого обстріляли станцію Кіндрашівська-Нова, що поблизу Станиці Луганської.

Сьогодні окупанти також обстріляли Станицю Луганську – ворожий снаряд потарпив у дитячий садок. За попередніми даними, діти не постраждали, але двоє дорослих отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

Близько 10:25 17 лютого окупанти із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 122 мм обстріляли смт Врубівку Попаснянського району у Луганській області, один зі снарядів влучив у двір ліцею. На момент обстрілу в ліцеї було 30 учнів та 14 осіб персоналу. Станом на 11:10 8 учнів та 2 співробітники персоналу перебували в підвальному приміщенні ліцею, решту дітей забрали батьки. 

Зафіксовано пряме потрапляння до господарської споруди одного із житлових будинків, пошкоджено приватний будинок по вул. Центральна. Також ушкоджень зазнала комунальна інфраструктура, а саме перебитий газопровід високого тиску. Унаслідок обстрілу без газопостачання залишилось 70 квартир у багатоповерхівках та 96 приватних будинків у Врубівці.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також