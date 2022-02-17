Біля Верховної Ради сталися сутички між правоохоронцями та протестувальниками руху "SaveФОП", які сьогодні знову вийшли на мітинг та перекривали рух транспорту в центрі міста.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: Андрій Оленін

Сталася штовханина, а в бік поліцейських кинули пляшку. Про постраждалих не повідомляється.

Оновлено 13:25. За попередніми даними, затримано шістьох людей. За словами лідера SAVEФОП Сергія Допотича, адвокати у Печерському районному суді чекають доступ до затриманих.

У ході мітингу поліція відтіснила учасників мітингу з проїжджої частини, і рух вулицею Грушевського було відновлено.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, сьогодні вранці підприємці зібралися на площі Конституції і рушили на Майдан Незалежності, а далі – під Верховну Раду.

Як відомо, ФОПи мають використовувати РРО (касові апарати) з 1 січня 2022 року. 25 січня, в перший пленарний день, під парламентом знову зібрався мітинг підприємців. Учасники акції штурмували Раду, силовики чинили їм опір. Під час сутичок постраждали 18 правоохоронців та троє мітингарів. Серед травм – переломи і черепно-мозкові травми.

26 січня представники депутатських фракцій та груп Верховної Ради домовились створити постанову про відтермінування штрафів для ФОПів. Однак документ досі не ухвалили.