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На мітингу ФОПів сталися сутички з правоохоронцями, є затримані (оновлено)

Поліція відтіснила учасників мітингу з проїжджої частини.

Біля Верховної Ради сталися сутички між правоохоронцями та протестувальниками руху "SaveФОП", які сьогодні знову вийшли на мітинг та перекривали рух транспорту в центрі міста.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: Андрій Оленін

Сталася штовханина, а в бік поліцейських кинули пляшку. Про постраждалих не повідомляється.

Оновлено 13:25. За попередніми даними, затримано шістьох людей. За словами лідера SAVEФОП Сергія Допотича, адвокати у Печерському районному суді чекають доступ до затриманих. 

У ході мітингу поліція відтіснила учасників мітингу з проїжджої частини, і рух вулицею Грушевського було відновлено.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, сьогодні вранці підприємці зібралися на площі Конституції і рушили на Майдан Незалежності, а далі – під Верховну Раду.

Як відомо, ФОПи мають використовувати РРО (касові апарати) з 1 січня 2022 року. 25 січня, в перший пленарний день, під парламентом знову зібрався мітинг підприємців. Учасники акції штурмували Раду, силовики чинили їм опір. Під час сутичок постраждали 18 правоохоронців та троє мітингарів. Серед травм – переломи і черепно-мозкові травми.

26 січня представники депутатських фракцій та груп Верховної Ради домовились створити постанову про відтермінування штрафів для ФОПів. Однак документ досі не ухвалили.

Андрій ОленінАндрій Оленін, кореспондент LB.ua
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