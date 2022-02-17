Верховна Рада звільнила голову Фонду державного майна Сенниченка

Верховна Рада відправила у відставку з посади голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка. Він подавав заяву про звільнення за власним бажанням.

Рішення підтримали 318 народних депутатів. Сенниченко під час голосування в залі присутнім не був.

Це голосування було вже другої спробою звільнити Сенниченка – в січні за це не вистачило голосів через неспрацювання кнопок депутатів.

Нагадаємо, в листопаді голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко оголосив про відставку за власним бажанням після двох років роботи. Він зазначив, що перед приходом на посаду збирався пропрацювати саме два роки – налагодити зміни і піти.

Він запевнив, що не має конфлікту ні з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, ні з президентом Володимиром Зеленським.

Сенниченко також запевнив, що його відставка не пов'язана з аукціоном з продажу АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик"). Перший з часів "Криворіжсталі" аукціон великої приватизації відбувся 27 жовтня. У ньому взяли участь тільки три компанії, а перемогу здобуло пов'язане з мільйонером Василем Хмельницьким ТОВ "Дженерал Комерс". Компанія запропонувала за об'єкт 1,429 млрд гривень, всього на 2% більше від стартової вартості. Згодом Державне бюро розслідувань повідомило про арешт 100% акцій приватизованого наприкінці 2021 року київського заводу "Більшовик". Кримінальне провадження розпочато щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації.