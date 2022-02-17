Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Учасник Kalush Orchestra у 2015 році викладав свої фото з Красної площі
Учасник Kalush Orchestra у 2015 році викладав свої фото з Красної площі
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Жодної фінляндизації не буде
Жодної фінляндизації не буде
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку біля кордону з Україною
У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку біля кордону з Україною
Міносвіти відреагувало на "маніпуляції інформацією", яку розмістили на сайті НУШ щодо ноутбуків для вчителів
Міносвіти відреагувало на "маніпуляції інформацією", яку розмістили на сайті НУШ щодо ноутбуків для вчителів
ГоловнаПолітика

Верховна Рада звільнила голову Фонду державного майна Сенниченка

У січні відправити Сенниченка у відставку не вдалося. 

Верховна Рада звільнила голову Фонду державного майна Сенниченка
Фото: Фонд державного майна України

Верховна Рада відправила у відставку з посади голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка. Він подавав заяву про звільнення за власним бажанням.

Рішення підтримали 318 народних депутатів. Сенниченко під час голосування в залі присутнім не був. 

Це голосування було вже другої спробою звільнити Сенниченка – в січні за це не вистачило голосів через неспрацювання кнопок депутатів. 

Нагадаємо, в листопаді голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко оголосив про відставку за власним бажанням після двох років роботи. Він зазначив, що перед приходом на посаду збирався пропрацювати саме два роки – налагодити зміни і піти. 

Він запевнив, що не має конфлікту ні з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, ні з президентом Володимиром Зеленським

Сенниченко також запевнив, що його відставка не пов'язана з аукціоном з продажу АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик"). Перший з часів "Криворіжсталі" аукціон великої приватизації відбувся 27 жовтня. У ньому взяли участь тільки три компанії, а перемогу здобуло пов'язане з мільйонером Василем Хмельницьким ТОВ "Дженерал Комерс". Компанія запропонувала за об'єкт 1,429 млрд гривень, всього на 2% більше від стартової вартості. Згодом Державне бюро розслідувань повідомило про арешт 100% акцій приватизованого наприкінці 2021 року київського заводу "Більшовик". Кримінальне провадження розпочато щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також