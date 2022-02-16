Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, у роботі Приват24 та Ощадбанку збої
Хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, у роботі Приват24 та Ощадбанку збої
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
ГоловнаПолітика

КБФ проведе онлайн дискусію “Росія проти Заходу й України: що далі?” Анонс

Участь у заході візьмуть відомі дипломати, політики, експерти.

КБФ проведе онлайн дискусію “Росія проти Заходу й України: що далі?”

16 лютого 2022 року о 18:00 Київський Безпековий Форум проводить онлайн дискусію «Росія проти Заходу й України: що далі?» за участю всесвітньо відомих дипломатів, політиків та експертів.

·Які головні висновки слід зробити Заходу та Україні з чергової хвилі агресії Росії?

·Наскільки ефективно Захід допоміг захистити Україну від можливого російського вторгнення?

·Як зберегти і посилити солідарність Заходу та України в нових умовах? 

·Як Україні уникнути ролі «сірої зони» між Росією та Заходом й стати повноправною частиною євроатлантичної колективної системи безпеки?

·Що очікувати далі? Які найбільш ймовірні сценарії після гострої фази кризи, організованої Росією? 

Ці та інші питання обговорюватимуть:

Крістоф Гойсґен, новообраний Голова Мюнхенської Безпекової конференції, Постійний представник Німеччини при ООН у 2017-21 роках, дипломатичний радник Федерального канцлера Німеччини у 2005-17 роках.

Фіона Гілл, старша наукова співробітниця Інституту Брукінґс, спеціальна радниця Президента США у справах Росії та Європи у 2017-19 роках.

Радослав Сікорський, депутат Європейського парламенту, Міністр закордонних справ Польщі у 2007-14 роках.

Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках.

Данило Лубківський, директор Київського Безпекового Форуму.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», – провідна міжнародна платформа України з проблем війни і миру, національної і світової безпеки.


Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також