Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Держдума підтримала направлення Путіну звернення про визнання "ДНР" і "ЛНР"
Держдума підтримала направлення Путіну звернення про визнання "ДНР" і "ЛНР"
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, у роботі Приват24 та Ощадбанку збої
Хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, у роботі Приват24 та Ощадбанку збої
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
ГоловнаПолітика

Кабмін призначив керівника ДСНС і звільнив голову Держпродспоживслужби

Василь Малюк обійняв посаду заступника міністра внутрішніх справ.

Кабмін призначив керівника ДСНС і звільнив голову Держпродспоживслужби
Фото: Урядовий портал

Кабінет міністрів України призначив Сергія Крука головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд також звільнив Владиславу Магалецьку з посади Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Тимчасово обов’язки голови держслужби виконуватиме Анатолій Вовнюк.

Окрім того, Василь Малюк обійняв посаду заступника Міністра внутрішніх справ України.

Нагадаємо, голова державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька подала у відставку 31 січня через стан здоров’я. Уряд призначив Магалецьку головою Держпродспоживслужби 13 жовтня 2020 року.

У листопаді 2021 року уряд звільнив з посади голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколу Чечоткіна, який очолював її з травня 2015 року. Замість Чечоткіна тимчасово очолювати відомство став начальник Головного управління ДСНС у Рівненській області Сергій Крук.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також