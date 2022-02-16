Кабмін призначив керівника ДСНС і звільнив голову Держпродспоживслужби

Кабінет міністрів України призначив Сергія Крука головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд також звільнив Владиславу Магалецьку з посади Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Тимчасово обов’язки голови держслужби виконуватиме Анатолій Вовнюк.

Окрім того, Василь Малюк обійняв посаду заступника Міністра внутрішніх справ України.

Нагадаємо, голова державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька подала у відставку 31 січня через стан здоров’я. Уряд призначив Магалецьку головою Держпродспоживслужби 13 жовтня 2020 року.

У листопаді 2021 року уряд звільнив з посади голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколу Чечоткіна, який очолював її з травня 2015 року. Замість Чечоткіна тимчасово очолювати відомство став начальник Головного управління ДСНС у Рівненській області Сергій Крук.