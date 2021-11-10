Кабмін звільнив голову ДСНС

Кабінет міністрів звільнив голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколу Чечоткіна, який очолював її з травня 2015 року.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі.
Замість Чечоткіна тимчасово повноваження голови ДСНС буде виконувати начальник Головного управління ДСНС у Рівненській області Сергій Крук.
Нагадаємо, що Чечоткіна очолив ДСНС, коли міністром внутрішніх справ був Арсен Аваков. Літом 2021 року Авакова звільнили, а його посаду зайняв Денис Монастирський.