Кабмін звільнив голову ДСНС

Чечоткін очолював рятувальників більше шести років.

Кабінет міністрів звільнив голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколу Чечоткіна, який очолював її з травня 2015 року.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі.

Замість Чечоткіна тимчасово повноваження голови ДСНС буде виконувати начальник Головного управління ДСНС у Рівненській області Сергій Крук.

Нагадаємо, що Чечоткіна очолив ДСНС, коли міністром внутрішніх справ був Арсен Аваков. Літом 2021 року Авакова звільнили, а його посаду зайняв Денис Монастирський.