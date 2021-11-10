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Кабмін звільнив голову ДСНС

Чечоткін очолював рятувальників більше шести років. 

Кабмін звільнив голову ДСНС
Фото: dsns.gov.ua

Кабінет міністрів звільнив голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколу Чечоткіна, який очолював її з травня 2015 року.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі.

Замість Чечоткіна тимчасово повноваження голови ДСНС буде виконувати начальник Головного управління ДСНС у Рівненській області Сергій Крук.

Нагадаємо, що Чечоткіна очолив ДСНС, коли міністром внутрішніх справ був Арсен Аваков. Літом 2021 року Авакова звільнили, а його посаду зайняв Денис Монастирський.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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