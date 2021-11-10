Аваков і Яценюк спростували створення партії з Разумковим

Ексглава МВС переконаний, що фейки про єдиний політичний проєкт "РАЯ" продукують в Офісі президента.

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і лідер партії "Народний фронт", експрем’єр Арсеній Яценюк спростували інформацію про створення спільної з Дмитром Разумковим політичної партії.

Сьогодні Арсен Аваков розповів, що інформацію про його намір створити спільну партію з Разумковим, за твердженням журналістів, підтвердили кілька нардепів від "Слуги народу".

"Відповідь: ні, не правда, – відповів він на запит РБК-Україна. – Але нам відомо, що після переляку та довгої наради Єрмака та Подоляка, ОП ухвалив рішення контратакувати фейками про єдиний політичний проєкт Аваков-Яценюк-Розумков".

Ексглава МВС наголосив, що не планує брати участь у партії Дмитра Разумкова.

"Попри те, я бажаю успіху і йому, і Гройсману, і Тимошенко, і Смешку, і Ляшку, і Кличку, і багатьом іншим – у роботі в Україні на основі професійних, а не імітаційних дій. Зроблю все, щоб їхні зусилля створили синергію на благо України".

Вигадникам "цього та інших фейків від Єрмака та подоляків" Аваков відповім словами з "Дюни" Френка Герберта: "Страх вбиває розум".

Учора в ефірі одного з телеканалів перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко звинуватив Разумкова, що той нібито пішов на об'єднання з Аваковим і Яценюком, назвавши це "Блок РАЯ".

Речниця Яценюка Ольга Лаппо у відповіді на запит LB.ua спростувала цю інформацію.

"У відповідь на ваш запит повідомляємо, що жодні переговори про створення політичної сили, про яку ви зазначаєте, не ведуться", - йдеться у відповіді пресслужби Арсенія Яценюка.

Нагадаємо, що 5 листопада стало відомо про створення Разумковим обʼєднання "Розумна політика". 8 листопада ексспікер Ради оприлюднив оприлюднив прізвища 25 депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання. Більшість із них – нардепи від "Слуги народу".

Після зняття Разумкова з посади голови парламенту він неодноразово говорив, що буде формувати власну політичну силу.