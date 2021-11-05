Ексспікер парламенту Дмитро Разумков створює нове міжфракційне об'єднання "Розумна політика".

Поки що мова не йде про депутатську групу з відповідними повноваженнями, повідомила LB.ua прессекретарка Разумкова Ольга Туній.

"Я підтверджую, що у Верховній Раді нарешті з'явиться «Розумна політика» (міжфракційне об'єднання народних депутатів різних фракцій та груп). Це факт. Наскільки я знаю, необхідні документи передали на ім'я спікера Руслана Стефанчука (має оголосити на засіданні про створення відповідного об'єднання, – Ред)", – заявила вона.

Водночас співрозмовники в "Слузі народу" наголосили, що "мова ж не йде про депутатську групу (як «Довіра» та «За майбутнє», склад яких не менше фракції «Голос», – Ред.). Об’єднань у нас дуже багато. По різноманітних напрямкам. Але міжфракційне об'єднання не матиме повноважень групи (право представляти позицію на погоджувальній раді та в парламенті під час обговорення питань, коли виступають від кожної фракції та групи)".

Виключена з фракції "Слуга народу" народна депутатка Людмила Буймістер у коментарі LB підтвердила, що підписала документи на вступ до цього обʼєднання.

"Вважаю, що парламентським силам фахоим і професійним потрібно обʼєднуватись. Не хочеться, щоб це було сприйнято як автоматичне приєднання до політичної сили, про яку багато говорять, але її ще немає", – зазначила вона.

За її словами, в обʼєданні буде близько 20 народних депутатів, але прізвищ вона не знає.

Джерела в СН також додають, що питання позбавлення Разумкова депутатського мандату все ще лишається актуальним. Втім навіть всередині фракції думки щодо цього розділилися – нардеп Микита Потураєв вважає, що позбавлення Разумкова депутатських повноважень "буде помилкою".

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада звільнила Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради, котру він обіймав майже два роки. На його місце призначили колишнього першого віцеспікера Руслана Стефанчука.

27 жовтня Разумков оголосив про намір створити нову політичну силу. Відповідаючи на уточнююче питання, чи йдеться про парламентську групу всередині фракції чи про окрему політичну силу, народний депутат сказав: "думаю, що я знайду сили і в державі для того, щоб далі розвивати і все-таки зробити те, що ми обіцяли людям".