Разумков вирішив створити власну політичну силу

"Думаю, що я знайду сили і в державі для того, щоб далі розвивати і все-таки зробити те, що ми обіцяли людям".

Колишній голова парламенту, народний депутат Дмитро Разумков оголосив про намір створити нову політичну силу.

Про це він заявив в ефірі програми на каналі "Україна 24".

"Об'єднуватимемося, рухатимемося вперед, будемо... повертатимемо людей, у тому числі, і в парламенті, до того, що є ті обіцянки, які від нас чекають люди... Сили у мене на це є, час теж є, бажання є, команда є. Сподіваюся, буде більше року. І я все робитиму, щоб довіра людей, навіть не рейтинг, а довіра - не падала", - сказав Разумков.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи йдеться про парламентську групу всередині фракції чи про окрему політичну силу, народний депутат сказав: "думаю, що я знайду сили і в державі для того, щоб далі розвивати і все-таки зробити те, що ми обіцяли людям".

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада звільнила Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради, котру він обіймав майже два роки. На його місце призначили колишнього першого віцеспікера Руслана Стефанчука.

Раніше Дмитро Разумков заявляв, що планує сформувати власну команду після відкликання з посади.