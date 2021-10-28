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Труханов зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США

Зустріч відбулася підчас міжнародного форуму "Одеські дебати".

Труханов зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США
Фото: odessa.online

Міський голова Одеси Геннадій Труханов 27 жовтня зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін у межах IV щорічного міжнародного форуму "Одеські дебати", пише Odessa Online.

Тема форуму – "Перспективне мислення: будівництво мирної та процвітаючої України".

"Таке партнерство, об'єднання знань та зусиль, узгодженість дій дає змогу вбудувати Україну в потужну геополітичну систему, яка буде спроможна як дати відсіч зовнішнім викликам, так і сприятиме соціально-економічному розвитку країни", – сказав Труханов на відкритті форуму, який зібрав політиків, дипломатів і експертів міжнародних компаній та організацій.

Нагадаємо, Крістіна Квін була серед тих, хто готував візит президента України в США. На цей час вона залишала Україну, проте вже за місяць повернулася.

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