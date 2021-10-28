Монастирський обговорив реалізацію спільних проєктів із головою групи дружби Франція – Україна

Валерія Фон-Мунтян зазначила, що Франція відкриває для себе Україну як надійного та перспективного партнера попри зусилля російської пропаганди.

Голова МВС Денис Монастирський обговорив із очільницею групи дружби Франція – Україна депутатом Валерією Фор-Мунтян реалізацію спільних проєктів. Зустріч відбулася в Національній Асамблеї Французької Республіки в Парижі, повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Йшлося про проєкти, ініційовані в межах діяльності Змішаної україно-французької міжурядової Комісії з економічного співробітництва.

Фото: МВС Українська делегація в Парижі

"Потужні контракти, що реалізуються нині між Україною та Францією, є свідченням довіри сторін і прикладом для інвесторів", – підкреслив Монастирський.

Валерія Фор-Мунтян зазначила, що Франція відкриває для себе Україну як надійного та перспективного партнера попри зусилля російської пропаганди.

Змішана Українсько-французька міжурядова комісія з економічного співробітництва була створена ще 1997 року з метою активізації торговельно-економічного співробітництва між двома країнами.