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Монастирський обговорив реалізацію спільних проєктів із головою групи дружби Франція – Україна

Валерія Фон-Мунтян зазначила, що Франція відкриває для себе Україну як надійного та перспективного партнера попри зусилля російської пропаганди. 

Голова МВС Денис Монастирський обговорив із очільницею групи дружби Франція – Україна депутатом Валерією Фор-Мунтян реалізацію спільних проєктів. Зустріч відбулася в Національній Асамблеї Французької Республіки в Парижі, повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ

Йшлося про проєкти, ініційовані в межах діяльності Змішаної україно-французької міжурядової Комісії з економічного співробітництва.

Українська делегація в Парижі
Фото: МВС
Українська делегація в Парижі

"Потужні контракти, що реалізуються нині між Україною та Францією, є свідченням довіри сторін і прикладом для інвесторів", – підкреслив Монастирський. 

Валерія Фор-Мунтян зазначила, що Франція відкриває для себе Україну як надійного та перспективного партнера попри зусилля російської пропаганди. 

Змішана Українсько-французька міжурядова комісія з економічного співробітництва була створена ще 1997 року з метою активізації торговельно-економічного співробітництва між двома країнами. 

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