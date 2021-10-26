У організмі померлого депутата Полякова виявили ще одну речовину, - МВС

Представник МВС зазначив, що цю суміш Поляков отримав не в аптеці.

За результатами експертизи у організмі раптово померлого народного депутата Антона Полякова виявлено метадон та димедрол. Про це перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив в ефірі "Громадського".

"Ми завершили одну з експертиз і можемо сказати, що це метадон з домішкою димедролу, так званий "вуличний метадон". Димедрол посилює дію наркотичної речовини", - сказав Єнін.

Представник МВС зазначив, що цю суміш Поляков отримав не в аптеці. Втім як ці речовини потрапили до організму колишнього нардепа, у МВС не коментують.

"На сьогодні провадження триває. Ми не розставили крапки над "і". Ми не коментуємо, як наркотична речовина потрапила в організм Полякова", - зазначив Єнін.

Нагадаємо, правоохоронці встановили всіх людей, з якими в ніч смерті контактував народний депутат Антон Поляков.

Токсикологічна експертиза виявила сліди алкоголю і метадону в тілі раптово померлого депутата. Поліція розглядає дві версії смерті – природня внаслідок хвороб та отруєння, як самостійне, так і сторонніми особами.