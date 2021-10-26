За даними поліції, жертв та потерпілих немає.

Фото: пресслужба поліції Київської області

Удень 26 жовтня в дитячому садочку села Кодаки Васильківської тергромади на Київщині стався вибух газу. Це сталося за кілька хвилин до 15:00.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Правоохоронці встановили, що сьогодні працівники газового господарства зняли пломби на газових лічильниках та почали опалювати приміщення садочку газом.

Причину вибуху газу у приміщенні котельні та харчоблоку встановлюють працівники АТ "Київоблгаз".

Фото: пресслужба поліції Київської області

Фото: пресслужба поліції Київської області

"Наразі поліція забезпечує охорону місця події та підтримує публічну безпеку і порядок на місці аварії. Відомо, що жертв та потерпілих немає. Приміщення садочку зазнало значних механічних пошкоджень", - сказано в повідомленні.

У поліції зазначають, що для встановлення причин і обставини, що призвели до розгерметизації газової труби, буде призначено низку експертиз.

Нагадаємо, 21 червня минулого року у 10-поверховому житловому будинку на столичних Позняках унаслідок вибуху газу загинули п'ять людей. Вибухова хвиля зруйнувала п'ять поверхів одного під'їзду. Пошкоджено 40 квартир під'їзду, де мешкали 125 осіб. Секція із 40 квартир відновленню не підлягає.

У квітні цього року п'ятьом службовцям "Київгазу" повідомили про підозри. Ще один підозрюваний перебуває на окупованій території.

Серед підозрюваних - перший заступник голови правління АТ «Київгаз», троє головних інженерів Управлінь експлуатації газового господарства та начальник служби охорони праці. Їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що спричинило загибель людей.