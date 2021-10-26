Придбати NFT-версії картин можна буде з початку 2022-го.

Національний художній музей у співпраці зі стартапом STAMPSDAQ випустить унікальну цифрову NFT-колекцію українського мистецтва.

Фото: NAMU Петро Нілус. Інтер'єр в квартирі Євгена Буковецького. Полотно, олія. Колекція NAMU

У пресслужбі музею зазначають, що цифрова доба відкриває нові можливості, і NAMU не стоїть осторонь, "а готовий експериментувати, щоб українське мистецтво стало ще ближчим до глядача".

Фото: NAMU Олександр Мурашко. Жінка з квітами. 1918. Полотно, олія. 92 х 66

Уже на початку 2022 року після офіційного запуску торгового майданчика STAMPSDAQ усі охочі зможуть придбати NFT-версії картин Олександра Мурашка, Олександри Екстер, Всеволода Максимовича, Миколи Пимоненка та багатьох інших класиків українського мистецтва.

"Завдяки стартапу STAMPSDAQ колекція Національного художнього музею України, яка є інтелектуальною власністю і надбанням нашого суспільства, стане ще доступнішою в онлайн-форматі", - переконані в NAMU.

Олександра Екстер. Міст. Севр. 1911. Полотно,олія. 145х115. Колекція NAMU

Фото: NAMU Валер’ян Яблочкін. Здобич. 1875. Полотно, олія. 27х22

Там повідомляють, що NFT-колекція працюватиме на основі технології блокчейн і матиме п’ять ступенів рідкісності: звичайний, рідкісний, суперрідкісний, ультрарідкісний і унікальний. Рівні неповторності відрізнятимуться анімаційними елементами у кожній роботі. Інакше кажучи, відомі полотна NAMU оживуть на екранах гаджетів, що буде абсолютно новим досвідом.

З кожного придбаного NFT-токена музей отримуватиме роялті в обсязі 10% від вартості токену. У NAMU впевнені, що це стане вагомою підтримкою наших проєктів музею.

Нагадаємо, в Україні створили унікальне цифрове панно, яке відтворює карту Криму. З цієї роботи стартував художній проєкт з використанням технології блокчейн Crimea. Ars Longa ("Крим. Мистецтво вічне"). Проєкт підготовлений KHYMYCH ART FOUNDATION до 30-річчя Незалежності України.