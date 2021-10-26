Національний художній музей у співпраці зі стартапом STAMPSDAQ випустить унікальну цифрову NFT-колекцію українського мистецтва.
У пресслужбі музею зазначають, що цифрова доба відкриває нові можливості, і NAMU не стоїть осторонь, "а готовий експериментувати, щоб українське мистецтво стало ще ближчим до глядача".
Уже на початку 2022 року після офіційного запуску торгового майданчика STAMPSDAQ усі охочі зможуть придбати NFT-версії картин Олександра Мурашка, Олександри Екстер, Всеволода Максимовича, Миколи Пимоненка та багатьох інших класиків українського мистецтва.
"Завдяки стартапу STAMPSDAQ колекція Національного художнього музею України, яка є інтелектуальною власністю і надбанням нашого суспільства, стане ще доступнішою в онлайн-форматі", - переконані в NAMU.
Там повідомляють, що NFT-колекція працюватиме на основі технології блокчейн і матиме п’ять ступенів рідкісності: звичайний, рідкісний, суперрідкісний, ультрарідкісний і унікальний. Рівні неповторності відрізнятимуться анімаційними елементами у кожній роботі. Інакше кажучи, відомі полотна NAMU оживуть на екранах гаджетів, що буде абсолютно новим досвідом.
З кожного придбаного NFT-токена музей отримуватиме роялті в обсязі 10% від вартості токену. У NAMU впевнені, що це стане вагомою підтримкою наших проєктів музею.
Нагадаємо, в Україні створили унікальне цифрове панно, яке відтворює карту Криму. З цієї роботи стартував художній проєкт з використанням технології блокчейн Crimea. Ars Longa ("Крим. Мистецтво вічне"). Проєкт підготовлений KHYMYCH ART FOUNDATION до 30-річчя Незалежності України.