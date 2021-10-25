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Викрадену у Львові дев’ятимісячну дівчинку знайшли в селі біля Кам’янця-Подільського

Дитина неушкоджена, викрадача родом із Тернопільщини затримано.

Викрадену у Львові дев’ятимісячну дівчинку поліцейські розшукали на Хмельниччині. Дитина неушкоджена, її обстежують медики.

Фото: поліція Львівської області

Як повідомляє пресслужба поліції Львівської області, до розшуку викраденої дівчинки були задіяні поліцейські Львівської, Хмельницької та Тернопільської областей.

"23 жовтня у поліцію надійшло повідомлення від 34-річної жительки Львова про зникнення її дев’ятимісячної доньки. Як попередньо встановили правоохоронці, дитина була викрадена, а до скоєння злочину може бути причетний колишній співмешканець матері дівчинки - 31-річний житель Тернопільської області", - розповіли в поліції.

За фактом викрадення було порушено кримінальну справу. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

"Зранку 25 жовтня поліцейський офіцер Смотрицької громади Дмитро Ільїн встановив місце перебування розшукуваних дитини та чоловіка, причетного до її викрадення - у селі Смотрич Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. На місце події негайно прибули поліцейські Львівщини та інші, задіяні до розшуку. Зловмисник затриманий", - сказано в повідомленні.

Невдовзі суд обере запобіжний захід чоловіку, причетному до викрадення дитини. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину.

Фото: поліція Львівської області

У Пошуково-рятувальній волонтерській асоціації SARVA, волонтери якої теж були залучені до розшуку, розповіли, що поліція затримала мешканця Підволочиська Юрія Лукача, пише ZAXID.NET.

За даними волонтерів, після розголосу інформації про зникнення Вікторії Нечаєвої, у неділю, 24 жовтня, надійшла інформація від очевидців, які бачили Юрія Лукача з дитиною у маршрутці. Він прямував зі свого рідного селища Підволочиськ на Тернопільщині до Кам'янця-Подільського.

Фото: поліція Львівської області

Як повідомляли, у вересні дочку депутата Полтавської облради викрали заради викупу в 10 біткойнів. Замовником вважають підозрюваний у вбивстві арештант Київського СІЗО.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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