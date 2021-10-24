Уряд перерозподілив заощаджені кошти на розвиток ЦНАПів

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перерозподіл заощаджених коштів на розвиток центрів надання адміністративних послуг.

Про це у соцмережі Facebook написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

14,5 млн грн будуть спрямовані ще 23 громадам на будівництво, оснащення та модернізацію ЦНАПів.

“Це означає, що швидкими та якісними державними послугами зможе скористатися більше людей у регіонах”, – йдеться у повідомленні.

Загалом цьогоріч на розбудову мережі ЦНАПів передбачена субвенція 188 територіальній громаді в розмірі 231 млн грн, додав український прем’єр.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо вдосконалення функціонування ЦНАПів, спрямований на оптимізацію мережі та функціонування ЦНАПів, удосконалення доступу до адміністративних послуг в електронній формі.